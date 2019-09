¿Qué es el síndrome de Asperger? El trastorno que hace «diferente» a Greta Thunberg

«Tengo Asperger y eso significa que a veces soy un poco diferente de la norma. Y ser diferente es un superpoder», sentenciaba Greta Thunberg en un tuit el pasado 31 de agosto. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista (TEA). Afecta a la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, una resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del pensamiento así como poseer campos de interés estrechos y absorbentes, explican en la web de la Confederación Asperger España.

Comparten las características principales del autismo, pero las personas con Asperger tienen un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población. Aunque los síntomas se presentan a una edad temprana, el síndrome de Asperger se suele diagnosticar cuando el niño está en edad escolar.

El síntoma más distintivo de Asperger es el interés obsesivo del niño en un objeto o tema único hasta excluir cualquier otro. Quieren saberlo todo sobre ese tema concreto, en el que centran todas sus conversaciones con los demás. Su experiencia, alto nivel de vocabulario, y patrones de lenguaje formales los hacen parecer «como pequeños profesores», apuntan en la web del Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos de EE.UU.

Otra de sus características es que son muy literales. Entienden los mensajes según el significado exacto de las palabras por lo que muchas veces no captan las bromas, dobles sentidos, chistes, metáforas o sarcasmos. También les resulta difícil reconocer y comprender las reglas sociales «no escritas» como esperar turno, saludar, dar las gracia. guardar la distancia física... por lo que, a veces, pueden comportarse de manera inadecuada sin darse cuenta. Les cuesta adaptarse a los cambios, por lo que son muy fieles a las rutinas.

When haters go after your looks and differences, it means they have nowhere left to go. And then you know you’re winning!

I have Aspergers and that means I’m sometimes a bit different from the norm. And - given the right circumstances- being different is a superpower.#aspiepowerpic.twitter.com/A71qVBhWUU