NUTRICIÓN Un fármaco para la obesidad es eficaz también en diabetes Una pérdida de peso relativamente modesta puede mejorar el control de la diabetes en las personas con diabetes y reducir el desarrollo de la diabetes en aquellos en riesgo

La lorcaserina es un medicamento aprobado para el tratamiento de la obesidad mórbida que ha demostrado su eficacia y seguridad. Pero además, este medicamento, también podría estar indicado para la diabetes- Al menos eso es lo que se desprende de un estudio presentado en la Reunión de la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes por investigadores del Hospital Brigham. Se trata del Estudio CAMELLIA-TIMI 61, un ensayo clínico de pacientes con sobrepeso y obesos diseñado para testar lorcaserina.

Aunque el objetivo inicial era ver su capacidad para reducir el peso sin que se presentaran eventos cardiovasculares –resultados publicados en «The New England Journal of Medicine»-, en esta reunión se han presentado datos que muestran que la lorcaserina reducía el riesgo de diabetes en un 19 por ciento en pacientes con prediabetes. Los hallazgos del equipo se detallan en un artículo publicado simultáneamente en «The Lancet».

En conjunto, señala la investigadora Erin Bohula, «estos hallazgos refuerzan la idea de que la pérdida de peso moderada y duradera puede mejorar la salud cardiometabólica y apoya el papel de lorcaserina como una terapia complementaria en el control del peso crónico.

Y, añade, Benjamin Scirica, «proporciona otra herramienta en el arsenal, más allá de la dieta y el ejercicio, para los pacientes que esperan alcanzar y mantener la pérdida de peso. Y, afortundamente, incluso una pérdida de peso relativamente modesta puede mejorar el control de la diabetes en las personas con diabetes y reducir el desarrollo de la diabetes en aquellos en riesgo».

«Dada la prevalencia global de obesidad y su asociación con la diabetes tipo 2 y las complicaciones que pueden causar la muerte o disminuir en gran medida la calidad de vida, necesitamos estrategias terapéuticas que puedan agregarse a la modificación del estilo de vida para Prevenir y controlar la diabetes», afirma Scirica.