Un colesterol y tensión arterial altos antes de los 40 años complica la salud cardiaca de mayores

ABCSalud @abc_salud Madrid Actualizado: 16/07/2019 12:00h

Un colesterol elevado y unas cifras de tensión arterial altas antes de los 40 años puede hacer que nuestra vida, de mayores, sea más complicado en términos de salud, incluso independientemente de la exposición posterior a estos factores de riesgo, según una investigación publicada en « Journal of the American College of Cardiology».

La hipertensión y el colesterol son los principales factores de riesgo modificables para la enfermedad cardíaca. Y a pesar de que estudios anteriores han encontrado que las exposiciones en adultos jóvenes se asocian con enfermedades cardíacas más adelante en la vida, no está claro si esto contribuye a un riesgo posterior independientemente de las exposiciones experimentadas más adelante en la vida. Este conocimiento se ha restringido debido al limitado rango de edad de los estudios anteriores.

Utilizando datos de seis estudios, los investigadores modelaron trayectorias completas de factores de riesgo desde la edad de 18 años hasta el seguimiento y usaron esas trayectorias para estimar las asociaciones independientes de exposiciones a factores de riesgo durante la edad adulta joven (entre 18-39 años) y más tarde la edad adulta (mayores de 40 años) con riesgo posterior de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular.

De esta forma calcularon los promedios ponderados en el tiempo de la presión arterial sistólica (PAS), la presión arterial diastólica (DBP) y las lipoproteínas de alta densidad (HDL) y las lipoproteínas de baja densidad (LDL) niveles de exposición para adultos más jóvenes y mayores.

Un total de 36.030 participantes fueron incluidos en el análisis. Durante un período de seguimiento de 17 años, hubo 4.570 incidentes de enfermedad coronaria (EC) incidentes, 5.119 eventos de insuficiencia cardíaca y 2.862 eventos de accidente cerebrovascular. Las mediciones promedio de PAS, PAD, LDL y HDL desde la edad adulta se correlacionaron fuertemente con los promedios de vida posteriores.

El aumento de LDL durante la edad adulta joven se asoció con un aumento del 64 por ciento en el riesgo de enfermedad coronaria, independientemente de las exposiciones posteriores a la vida. Las altas PAS y PAD en la edad adulta joven se asociaron de forma independiente con un aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca del 37 y el 21 por ciento, respectivamente.

Si bien las exposiciones en adultos jóvenes no se asociaron de forma independiente con el accidente cerebrovascular, el aumento de los niveles de SBP o DBP altos más adelante fueron factores predictivos importantes de este.

«Nuestros resultados se suman a la evidencia acumulada de que la edad adulta joven es un período crítico en el que la presión arterial alta o el colesterol son particularmente dañinos. Mantener los niveles óptimos de presión arterial y colesterol LDL durante la edad adulta joven podría proporcionar beneficios sustanciales de prevención de enfermedades cardiovasculares», señala Andrew E. Moran, de la Universidad de Columbia y autor principal del estudio.

La atención médica ambulatoria y el cumplimiento de las pautas de salud preventiva son las más bajas de cualquier grupo de edad

«Sin embargo, es difícil llegar a los adultos jóvenes por medio de programas preventivos tradicionales basados en clínicas: están haciendo la transición entre modelos de atención pediátricos y centrados en el adulto, a menudo carecen de seguro de salud o experimentan brechas frecuentes en la cobertura de seguro. La atención médica ambulatoria y el cumplimiento de las pautas de salud preventiva son las más bajas de cualquier grupo de edad».

Los investigadores recomiendan la implementación de programas preventivos dirigidos a adultos jóvenes individuales basados en la web, centrados en el paciente, móviles y teniendo en cuenta el hecho de que este grupo de edad puede descontar la importancia de su futuro riesgo de enfermedad cardíaca.

En un comentario editorial que acompaña a este estudio, los investigadores Samuel S. Gidding y Jennifer Robinson señalan que este estudio debería ser una llamada de atención para que la comunidad médica reconozca las brechas de atención preventiva que experimentan los adultos más jóvenes.