La administración de lotería de Villamartín que reparte 'lana' desde hace años

En México, al dinero se le llama lana porque allí la industria del algodón y la lana disfrutaron de una época gloriosa. Este es el motivo por el que 'tener mucha lana' es sinónimo de que alguien disfruta de una buena situación económica. Y es que donde había lana, había dinero.

También se dice que unos tienen la fama y otros cardan la lana, aunque ese dicho hace referencia a que en, ocasiones, se llevan los beneficios quienes no han trabajado para conseguirlos. También se refiere a que a algunos se les achaca algo negativo cuando en realidad otros hacen igual o más. En este caso, no se trata de que no se hace justicia a efectos de recompensa económica, sino más bien de moral. Se dice con cierta ironía. Cardar la lana es sacar el pelo a la lana con la carda o instrumento empleado para limpiarla.

Pero quien reparte lana de verdad, en los dos sentidos, y tiene la fama, es la administración de Loterías del número 4 de la calle El Santo de Villamartín. El punto de venta regentado por Antonio Holgado, bautizado como 'El niño de oro', ubicado en una tienda de lana, ha vendido en los últimos años varios premios de la Lotería Nacional. Y esta Navidad, Antonio, al frente del establecimiento desde 2017, confía en dar «por fin» el gran pelotazo que significaría repartir el premio 'Gordo' en la localidad serrana.

El balance de los últimos años es espectacular. Nada más y nada menos que 12 primeros premios en Lotería Nacional entre 2017 y el presente 2023 que va tocando a su fin. Además, suma un premio de bonoloto de 5 aciertos más el complementario con un botín de 41.000 euros. Y hasta una quiniela de 14 se echó ahí.

La vida son rachas, para lo bueno y para lo malo. Eso todos lo sabe. Y de los 12 premios dados en estos últimos seis años, tres de ellos se repartieron en menos de un mes: entre noviembre y diciembre de 2019. «Vinieron cámaras a grabar al negocio y aumentaron las ventas. Desde entonces empezaron a llamarme 'El niño de oro'. Uno de los premios me tocó también a mí. Luego llegó la pandemia de coronavirus y a la vuelta a la normalidad el negocio estaba flojo. Pero de nuevo empezamos a dar premios y otra vez me llevé uno de ellos», detalla Antonio Holgado atendiendo a LA VOZ como puede al no parar de entrar clientes en la tienda.

Una tienda con mucha historia familiar

«Yo empecé en 2017, pero la tienda tiene mucha vida, muchos años», recuerda. «Empezó a ser de tejidos, de tela, de hule para hacer los mantos de las mesas, después de lana... así hasta ser también administración de lotería y apuestas del estado. En su tiempo, la mitad era un estanco, pero se trasladó a otro lado. Y nos hemos quedado con la lana y lotería. La tienda ha pasado de mis bisabuelos a mis abuelos, a mi madre y a mí... muchas generaciones», explica 'El niño de oro'.

«La verdad es que estamos bien situados, al lado del Ayuntamiento. Con los premios fueron subiendo las ventas y aunque la pandemia obligó a cerrar los negocios, volvimos con fuerza, dando más premios« apunta Antonio Holgado mirando hacia atrás.

Ahora, a soñar despierto con dar 'El Gordo'. «Espero que el día del sorteo tengáis que llamarme otra vez», concluye con la ilusión típica de estas fechas, mirando el paso del presente al futuro con forma de primer premio.