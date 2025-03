Ruiz Boix embarra la relación entre miembros del gobierno de la Diputación

Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general del PSOE de Cádiz y diputado nacional, ha criticado duramente en una rueda de prensa celebrada este lunes al gobierno de la Diputación, institución que él mismo presidió hasta hace menos de un año.

«Es la casa de los líos», ha dicho, siendo especialmente mordaz con varios de los miembros del organigrama provincial, incluso afirmando la existencia de problemas personales entre figuras destacadas en la ejecutiva que lidera el Partido Popular en coalición con La Línea 100x100.

Tras hablar de dichos posibles desencuentros protagonizados por políticos del PP gaditano, incluyendo una supuesta negativa del algecireño Jacinto Muñoz a dar luz verde al director de área que le ha sido asignado, Ruiz Boix lanzó una pregunta al aire: «Quiero saber cuáles son las funciones del director del Gabinete de Presidencia, el señor David Gil, presidente a la sazón del PP de Los Barrios». «¿Qué pinta en el gobierno de Almudena Martínez?», ha afirmado

«Tiene un salario elevado, de más de 65.000 euros, y yo quiero saber a qué se dedica el señor Gil», prosigue. Y ha acusado a la presidenta Almudena Martínez del Junco de no dirigirse la palabra con un cargo que debería ser de máxima confianza.

Ruiz Boix va más allá y asegura que tal vez el nombramiento de Gil «únicamente se sostiene por expreso deseo del señor Sanz, que parece que todavía ejerce algunas responsabilidades y algunas influencias en el Partido Popular de Cádiz».

Cabe recordar, sin embargo, que el puesto que desempeña el que fuera anteriormente delegado de Agricultura de la Junta en la provincia es de funcionario eventual, con lo que son los propios partidos quienes disponen libremente de esas plazas.

«El señor David Gil no tiene hoy día competencia alguna, no tiene ninguna función que realizar y no tiene comunicación con la presidenta», ha continuado, destacando que en la visita institucional de la presidenta a Los Barrios, localidad del director de Gabinete, Gil no estuvo presente.

La afirmación del también alcalde de San Roque, según fuentes de la Diputación, es difícil de entender puesto que es «rotundamente falsa» y creen que pretende «generar asperezas, como es habitual desde que el PSOE pasó a la oposición». De hecho, han informado de que Martínez y Gil han compartido visita institucional en la jornada del lunes a la ELA de El Torno y al Ayuntamiento de Espera.