La Policía Local, sin medios para frenar el botellón de Puerto Sherry

La única forma de evitar los botellones en con algún cuerpo de seguridad que no permita realizar estos eventos en el pinar. Los principales encargados de erradicarlos y expulsar a las personas de la zona son los policías locales y nacionales.

Desde el cuerpo de policías de El Puerto cuentan a La Voz de Cádiz que «a nivel policial no se está haciendo prácticamente nada porque los efectivos son muy pocos». Los días de mayor afluencia en Puerto Sherry son los fines de semana, coincidiendo justamente con un servicio de policías menor. «Para lo único que nos acercamos hasta allí es cuando hay algún tipo de requerimiento, pero un trabajo preventivo no se está haciendo».

El alcohol puede hacer más agresivas a las personas, y esto la policía lo sabe y por ello rehúsa meterse dentro de los botellones. «Se cuida mucho la seguridad del policía. Cuando tenemos que ir por algún aviso intentamos hacerlo con dos o tres vehículos de policía que vienen a ser dos agentes por coche. Entonces, 4 o 6 policías no podemos hacer nada frente a las miles de personas que se agolpan. Entrar tan pocos agentes y poner denuncias provocaría que la situación se alterase. Además, la zona de los pubs se convierte en una ratonera con una única salida, lo que aumenta el peligro».

Al estar el pinar en alto ya ha pasado en alguna ocasión que en algunas operaciones los jóvenes le han tirado botellas desde lo alto a agentes de la Policía Nacional, y eso que en estas ocasiones se acercan bastantes efectivos.

«Para nosotros es frustrante porque nos gustaría hacer un trabajo de calidad y hay muchas llamadas de vecinos de la zona y no podemos hacer nada. Si llama un ciudadano diciendo que hay botellón, ese llamamiento ni se pasa directamente a los coches, puesto que no hay seguridad para cubrir ese requerimiento. Solo vamos a los chiringuitos cuando hay alguna reyerta o temas de licencias y hojas de reclamaciones. Contra el botellón no podemos hacer nada. El propio mando es el que no traslada la llamada a los efectivos que hay».

Desde el Ayuntamiento de El Puerto no se han dado indicaciones ni instrucciones para que la Policía frene el botellón. «En la hoja de servicios poner la zona a cubrir, pero no concreta que tengamos cuidado con el botellón de Puerto Sherry, en cambio con los botellones de la zona céntrica si lo ponen los fines de semana».