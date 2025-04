Narciso Michavila: «Vivimos en una sociedad adolescente»

El Centro de Interpretación del Vino y la Sal de Chiclana ha sido sede este jueves de un interesante encuentro con Narciso Michavila bajo el título de Comprender los cambios sociales: ¿Qué podemos aprender de la historia?

En una sala abarrotada, el alcalde chiclanero, José María Román fue el primero en tomar la palabra para presentar al ponente y repasar su currículum y destacar una de las razones de su presencia en Chiclana: «Él está aquí también por el cariño que le tiene a este rincón y especialmente a Chiclana porque lleva quince años viniendo aquí en verano». De su carácter, destacó que «es atrevido y digamos que es un hombre de ataque más que de defensa. Es capaz de lanzarse y eso es lo que lo hace especialmente atractivo para las tertulias. Por eso muchos lo consideran como un auténtico gurú».

Michavila comenzó con la premisa de que «se aprende más de los errores que de los aciertos. En GAD3 vivimos de acierto en acierto». A partir de ahí, hizo un repaso de los últimos procesos electorales y las previsiones de la consultora, como las últimas elecciones autonómicas andaluzas o las municipales. Sin embargo, el pasado 23 de julio, en las elecciones municipales, todos los titulares al cierre de urnas anticipaban una mayoría de PP y VOX: «Todos los partidos estaban dentro de las horquillas, pero el titular era erróneo. Le dije a mi gente que tenemos más oportunidades de aprender que en todos los aciertos anteriores».

La era de la digitalización

A continuación, se refirió a los cambios sociales que estamos viviendo ahora mismo en España, marcados por la digitalización. «Estamos en una época nueva, absolutamente distinta a la que vivieron nuestros antepasados. Todos los cambios sociales se incluyen por cambios tecnológicos, que solo se pueden producir cuando se han dado las condiciones institucionales y económicas de protección a la innovación», afirmó.

Michavila divide la historia en tres etapas. La oral, con una transmisión del conocimiento de padres a hijos y que acaba con la llegada de la imprenta. Esta nueva era trae aparejadas la difusión del conocimiento científico, la educación y el ocio. «Estamos en un momento totalmente distinto, hemos pasado del libro y estamos estrenando la época digital que nos está cambiando totalmente y que está introduciendo cambios de comportamiento muy potentes», aseguró Michavila. También se refirió a los niños de ahora afirmando que «hemos suprimido la infancia. Los estamos hiperprotegiendo y no les estamos permitiendo que desarrollen su capacidad de frustración». «Cuando llegan a adolescentes, esta época llega hasta los 99 años. Vivimos en una sociedad adolescente. Hasta los debates públicos se plantean como debates de adolescentes», teoría que argumentó con la actualidad de la selección femenina de fútbol que, tras ganar el Mundial, el debate no ha estado centrado en la victoria ni en los valores del deporte. Y sobre esto, otorgó responsabilidad a los medios de comunicación por que «la imagen que están transmitiendo no es de debate de adultos».

Sin miedo a la inteligencia artificial

Sin ninguna duda, la inteligencia artificial es uno de los avances del momento actual y que está generando debate y controversia por su aplicación. Michavila cree que «siempre que hay un avance, va a haber gente que se oponga. Todos los avances son prueba y error». «Para progresar es fundamental conservar. No se puede ser progresista sin ser conservador y no se puede ser conservador sin buscar el progreso», añadió. Y, además, anticipó que «la inteligencia artificial, los puestos de trabajo que destroce por un lado, los va a generar por otro».

En las recomendaciones para afrontar estor cambios, lo principal es «ser capaces de seguir avanzando, pero sin perder lo bueno de generaciones anteriores», y entre las cosas reseñables están el contacto con la naturaleza, el libro en papel o escribir en papel.