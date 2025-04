Antonio Verdugo, una vida dedicada a Chiclana que continúa con su programa de entrevistas

Las calles de Chiclana conocen de sobra a Antonio Verdugo. Como él las conoce a ellas. Se las ha pateado de arriba a abajo durante más de setenta años. Las ha cuidado como si fuera parte de su casa. Tal vez porque sienta Chiclana como suya. Tal vez porque su casa trascienda de la puerta de su bloque. Ya sea con un micrófono de Radio Chiclana en la mano, desde los despachos del Chiclana CF o con la fundación de la Asociación de Reyes Magos -entre otras muchas cosas-; Antonio Verdugo siempre ha llevado la ciudad por bandera. Y, ahora, desde otro prisma, no deja de hacerlo.

Una valiosa pérdida le hizo intentar buscar alguna forma para sentirse realizado y volver a recobrar la ilusión. Y resultó estar en casa. Decidió dejar los medios de comunicación para crear su propio programa de entrevistas: El Abuelo Antonio TV. «Me sirve como terapia. Antes de comenzar con él, mi ánimo estaba por los suelos y ahora cuando terminamos estoy contento y me siento realizado«, explica. Pero él no está solo en esta aventura. Su nieto Álvaro, con el apoyo además de toda la familia, le echa un cable a la hora de contactar con los invitados y con toda la producción del programa. «Somos un equipo de diez», expresa orgulloso mientras mira a su nieto.

Tik Tok, Instagram, Youtube... no falta una red social en la que se pueda ver las entrevistas de Antonio Verdugo. A finales de junio cumplirán un año y el proyecto, como la mayoría, ha ido de menos a más. «Yo no me esperaba esta aceptación ni mucho menos. La verdad que ha salido mejor de lo que nosotros pensábamos. Antes nos rechazaban y ahora buscan charlar con nosotros«.

Antonio y su nieto montan el set en el salón de su casa: focos, dos micrófonos, una tarjeta de sonido y la cámara. No hace falta más. Luego Álvaro se encarga de editar y subir las diferentes entrevistas de los invitados. Protagonistas que trata él de conseguir. La mayoría jóvenes y que destacan en su disciplina. Pablo Colado, joven chiclanero de 24 años que recientemente peleó frente a Leo Climent, fue uno de los últimos que pasaron por los micrófonos. Claudia «La Chispa», cantante que ha ido de gira con Rosalía por EEUU, o Álex Miguel, piloto de motocross, también han sido entrevistados por Antonio Verdugo. Jóvenes que llevan Chiclana, de una forma u otra, por el resto del mundo y que el entrevistador se encarga de dar a conocer al resto de la ciudad.

Sin embargo, también entrevista a chiclaneros de otras edades. Cocina Con Carmen, youtuber de recetas de cocina con casi un millón y medio de suscriptores, fue una de las primeras en confiar en el proyecto. Y como no puede ser menos, también hay espacio para el fútbol, uno de sus pilares durante toda su vida. Alberto Reina, Iván Chapela, Manu Vallejo o Jesús Casas, seleccionador de Irak, han accedido a charlar un rato en el programa. Antonio convierte el salón de su casa en el del invitado y eso se percibe.

Lo del amor por el periodismo y la radio viene de hace tiempo. Él junto a varios compañeros fundaron Radio Chiclana. «Empezó siendo independiente. Hacíamos rifas para poder costear los gastos», recuerda. Antonio se ha pateado toda Andalucía para llevar lo que sucedía en el césped en el que jugaba el Chiclana a las casas de los chiclaneros. Hasta que un día paso de contarlo a estar al frente. «Yo en el Chiclana fui presidente durante más de diez años, tesorero, vocal, secretario… y ahora soy directivo». Un equipo que irremediablemente siente como suyo y que ansía ver pronto, quien sabe si al finalizar esta temporada, en Tercera RFEF. En la mesa hay dos revistas. Una más reciente que conmemora el 75 aniversario del club y otra a la que se le nota que los años pasan para todos. La revista del 50 aniversario se encargó él de realizarla, una pequeña joya que repasa toda la historia del equipo.

Tal vez por todo esto, Antonio Verdugo sea una persona muy querida en la ciudad. «No sé porqué la gente me quiere tanto. Yo sí que es verdad que me vuelco por los demás y mi pensamiento intento que nunca es negativo. Cuando alguien ha venido, yo siempre he estado. Siempre he intentado sentirme muy chiclanero». En la pared de su programa hay una serie de patrocinios, pero los beneficios van destinados a diferentes asociaciones sin ánimo de lucro. Una forma de devolver eso tan preciado e inmaterial que le ha dado el proyecto. «Con esto quiero mostrar que la vida tiene unos avatares que hay que asumir, pero que no hay que tirar la toalla fácilmente; hay soluciones para todo», sentencia Antonio Verdugo.

