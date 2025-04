El chapuzón en las piscinas de Cádiz está garantizado este verano

A propósito de la sequía, una de las preguntas más recurrentes durante estas últimas semanas -con el buen tiempo acechando- es si se podrán llenar las piscinas. Y ahora todos los puntos de interés se fijan hacia este asunto. En la primera reunión de la Comisión de la Sequía se valoró de forma positiva las lluvias caídas. No obstante, el llenado o rellenado de las piscinas para este verano continúa en jaque.

Una polémica que se ha convertido en el centro del debate en hoteles, clubes deportivos y casas comunitarias. La situación es compleja, aunque eso sí, de momento es tranquilizadora. Pese a que la cuenca del Guadalquivir ha recibido bastante agua estos días, las cuencas mediterráneas (y el sistema Gaudalete-Barbate) no están dando buenos resultados.

Hasta el momento, según el IV Decreto de Sequía se permite el llenado de piscinas públicas municipales, clubes deportivos o sociales, aquellas con fines terapéuticos y las de hoteles que figuren en el registro oficial de la Junta de Andalucía. Aunque eso sí, las piscinas privadas o comunitarias tendrán que esperar a saber qué pasa.

En los próximos días se valorarán estas restricciones a la espera de que lleguen más lluvias en esta Semana Santa y que permitan continuar llenando los embalses y, por consiguiente, poder superar la situación de déficit hídrico.

«Las piscinas en los hoteles estarán llenas»

Una de las mayores industrias de la zona, el turismo, es lo que, a priori, puede llegar a preocupar más. De cara a las vacaciones de Semana Santa, Horeca Cádiz prevé una estimación inferior al dato del pasado años. Sin embargo, son muchos los turistas los que eligen la provincia de Cádiz para descansar y aprovechar el buen tiempo. Por ello, la preocupación de las piscinas llenas o vacías es real.

Stefaan De Clerck, presidente de la Asociación de Hoteles de la Provincia de Cádiz, destaca que «todo está bajo control. Pido tranquilidad absoluta porque las piscinas de los hoteles gaditanos estarán llenas y todo transcurrirá con la misma normalidad».

Asimismo, asegura que también estarán llenas durante esta semana que se avecina una gran ocupación de turistas. «Estoy seguro que la Junta de Andalucía va a tomar buenas decisiones sobre esta tema, sabiendo que el turismo es nuestro sector fuerte, le dará la importancia que se merece», asevera el presidente.

En cuanto a los preparativos, De Clerck señala que «todo está a punto y las empresas hoteleras están preparadas para la primera temporada del año y, sobre todo, para cualquier decisión que se tome con respecto a la sequía. Hay muchas más soluciones y alternativas antes que la negación rotunda».

«Sale más caro vaciar las piscinas comunitarias que llenarlas de nuevo»

Los vecinos de algunas urbanizaciones que han conocido esta decisión de los comités de gestión de la sequía han expresado su malestar y su preocupación que supone esta medida. «Sabemos la situación de sequía que nos atraviesa, pero no entenderíamos que esta escasez de agua solo la suframos nosotros, y no los hoteles o recintos deportivos», ha sentenciado una portuense que vive en Valdelagrana (El Puerto) y que cuenta con una piscina comunitaria para su disfrute.

El equipo de Urvasa, Agencia de la Propiedad Inmobiliaria, antes que nada, sostiene que «no hay que preocuparse. Todas las piscinas están llenas». El responsable de esta agencia de El Puerto explica que «el riesgo de vacío es mayor. Es más barato de hecho mantenerla llena durante todo el año».

«Cuesta mucho dinero los metros cúbicos. Sale más rentable el mantenimiento y la conservación de agua», argumenta. En cualquier caso, desde Urvasa también ruegan tranquilidad «porque todo está controlado y los andaluces somos muy previsores».

Urvasa también está segura que la Junta «va a flexibilizar algunas medidas que se prevé en el plan de sequía porque ellos saben qué ocurriría si en Andalucía cortaran el agua de las piscinas. En El Puerto, además de muchas piscinas privadas, también hay muchas urbanizaciones con piscinas compartidas. Y en toda Andalucía. Se le echaría mucha gente encima».

Valoración de Propietarios de Fincas

En este marco de incertidumbre, el Colegio de Propietarios de Fincas de la provincia de Cádiz entiende que se haga una diferenciación entre piscinas de un tipo y otro por el importante peso de piscinas en la provincia de Cádiz y destaca la decisión como «acertada», a expensas de las normas que dicten la Junta y las instituciones municipales.

Roberto Sánchez, uno de los representantes de los Propietarios de Fincas, califica la situación como «preocupante». «La sequía que estamos atravesando es preocupante y es valiente esta decisión. Habrá vecinos que no lo entiendan, pero estamos ante unos límites que sí hay que tomar serias normas».

Sánchez asegura que «las piscinas van a estar abiertas todo el verano. En mayo empezarán a abrirse y todo funcionará con la misma normalidad«.

En este caso de uso limitado del agua, el propietario señala que en todas las casas comunitarias que ellos ejecutan insisten en esta importancia. «Colgamos carteles y sugerimos mucho a los vecinos el uso consciente del agua. Esta concienciación también es clave. La ciudadanía tiene que darse cuenta«, relata.

El Colegio de Propietarios de Fincas es un fuerte enlace entre organismos y vecinos, por ello, están al tanto del llenado de las piscinas. Y atentos a las próximas normativas por parte de la Junta. «La Junta no está prohibiendo en ningún momento la prohibición del llenado de piscinas. Esa decisión no está tomada todavía. Lo que están es extremando la precaución. Pero no existe ningún tipo de prohibición«, reitera.

Asimismo, insiste en que «las piscinas van a estar llenas durante la temporada, pues nosotros no las vaciamos durante el resto del año. Por una sencilla razón; no sale rentable ni ecológicamente ni económicamente. Las dos ECO. No tiene sentido tirar tantos litros cúbicos de agua como si nos sobrase. Y económicamente ya ni te cuento«.

Además, se está viendo cómo el precio de las cubas de agua se multiplica por dos o por tres ante la enorme demanda para rellenar las piscinas. Roberto Sánchez cuenta que en El Puerto han tenido que parar una obra de piscinas que tenían entre manos en una urbanización de este municipio. «Somos muy conscientes de la situación. Por ello, hemos decidido cortar en seco la obra de una piscina que queríamos arreglar. No sólo por el dineral que cuesta llenarla, también porque creemos que ahora mismo no es el momento de llenado. Vendrás tiempos mejores y reanudaremos las obras pertinentes en piscinas. Ahora mismo hay que esperar y hacer un responsable mantenimiento de las que ya están instaladas«, concluye.

Por último, habrá que esperar a la revisión definitiva de las medidas generales de ahorro de agua aplicadas si llueve lo suficiente esta Semana Santa para que los comités de gestión de la sequía acuerden las necesidades de los sectores productivos, industrial y turístico en los sistemas que se encuentran en situación de excepcional sequía y aportarán soluciones de equilibrio y eficiencia de los recursos hídricos, además de permitir llenar piscinas públicas municipales y de alojamientos turísticos.

Piscina de un chalet privado. L.V. SEQUÍA Chiclana y El Puerto, los municipios con más piscinas privadas en la provincia Piscina privada. L.V. Según las últimas estadísticas del portal de Catastro, las ciudades costeras de Chiclana y El Puerto suman entre ambas 12.984 piscinas no cubiertas, lo que supone algo más del 36% del total existente en la provincia de Cádiz. Chiclana es el municipio con más piscinas no cubiertas de la provincia gaditana, con 9.117, a las que hay que sumar 71 más de tipo cubiertas. Esto se debe a que el municipio de amplia extensión con numerosas urbanizaciones residenciales de chalés. Sin embargo, la capital gaditana solo cuenta con 28 piscinas, mientras que Villaluenga, en la sierra de Cádiz, es el municipio con menos piscinas registradas en el catastro, con tan solo dos.

