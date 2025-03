Conflicto 'diplomático' entre Algeciras y Gibraltar: Landaluce le pide a Picardo que cambie de actitud si quiere «un futuro en común»

El alcalde de Algeciras y senador por el PP, José Ignacio Landaluce, ha pedido al Gobierno de Gibraltar que «cambie de actitud, si quiere buscar un futuro en común» con la comarca vecina del Campo de Gibraltar.

Landaluce ha hecho esta petición tras la protesta gibraltareña por la actuación del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en aguas de la Bahía de Algeciras en la noche del pasado lunes, cuando una patrullera del SVA trató de identificar a un barco que navegaba sin luces ni el sistema de identificación automático (AIS) activado. Se trataba de un buque auxiliar del puerto de Gibraltar que emprendió la huida y fue finalmente interceptado por los agentes españoles.

El Gobierno de Gibraltar condenó los hechos y consideró «inaceptable» que el Servicio de Vigilancia Aduanera persiguiera a una lancha de bandera gibraltareña. Landaluce ha pedido al Gobierno de Fabián Picardo «que cambie de actitud si quiere buscar un futuro en común que beneficie a todo el área del Campo de Gibraltar y Gibraltar» y ha recalcado que las aguas que rodean el Peñón son españolas.

«No son de ellos, ni mucho menos. Nunca fueron cedidas, nunca se recogió en el Tratado de Utrecht y nunca se van a reconocer por parte española, porque son aguas españolas, no en litigio, sino claramente propiedad de España», ha señalado.

La respuesta ha llegado en cuestión de horas. «El Gobierno de Gibraltar toma nota de los indignantes comentarios del Alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce». En respuesta a estos comentarios, el Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, dijo: «Son erróneas e indignantes. Las aguas que rodean Gibraltar son exclusivamente británicas. Esto no sólo está establecido en la legislación gibraltareña, sino también en el Derecho Internacional Público, es decir, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Si lo desea, estaré encantado de enviar al señor Landaluce una copia de la Convención y explicársela. También estaré encantado de explicarle la falta de efecto que tiene la reserva presentada por España respecto a la aplicación de la misma».

«Además, el señor Landaluce podría recordar que el embajador español en la ONU entre 2000 y 2004, Inocencio Arias, declaró que Gibraltar tenía aguas territoriales, a pesar de que España afirmaba lo contrario desde hacía mucho tiempo»

«El señor Landaluce sabe que las aguas de Gibraltar son británicas, pero se niega a aceptarlo. Su obsesión con Gibraltar es nociva y no ayuda a construir esa colegiada y próspera relación entre nosotros que al Gobierno de Gibraltar le gustaría ver materializada, en particular, en el contexto de las negociaciones de nuestro Tratado con la UE y España. Le diría amablemente al señor Landaluce que su actitud es lo que ha impedido que la cooperación floreciera antes y, si aún no ha aprendido que los gibraltareños no reaccionan ante la intimidación ni ante un político español que les diga lo que tienen que hacer, más le vale sacar la cabeza de la arena en la que la ha tenido enterrada durante los últimos 12 años».