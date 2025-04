Gran Regata 2023 en Cádiz: Primer día grande con muchas actividades, conciertos y una amplia agenda

La realidad de la Gran Regata 2023 en Cádiz parecerá un sueño desde este jueves, primer día grande del evento en lo que al protagonismo de los barcos y la programación se refiere. El miércoles fue el pistoletazo de salida con la apertura del parque temático, la actuación de la Banda de Dixieland y los conciertos de Motor West y The Agapornis. Todo en el muelle.

La segunda jornada arrancará por la mañana y será destacada en lo que a planes para los más pequeños se refiere. El cierre se producirá con el concierto de No me pises que llevo chanclas y el DJ Manuel Do Santos en el escenario principal instalado en el muelle

Pero para conocer lo que se va a desarrollar durante las próximas horas hace falta tomar nota si uno no quiere perderse ni un detalle. Los hay: y muchos. Para empezar, llegan los barcos y mirar al mar será algo diferente.

Un total de 17 barcos se darán cita en el desenlace de la sexta edición de la Regata de Grandes Veleros Magallanes-Elcano, rebautizada como Gran Regata y que conmemora la primera circunnavegación del mundo completada hace 500 años por la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

Entre ellos se encuentran cinco de la máxima categoría de la Clase A como son 'Sagres' (de Portugal), 'Cuatehmoc' (de México), 'Capitán Miranda' (de Uruguay), 'Dar Mlodesky' y 'Fredryk Chopin' (ambos de Polonia). El día de la clausura, el domingo 10, también participará la fragata 'Numancia' de la Armada española, y estarán presentes dos 'Harrier', un tipo de aviación a reacción militar capaz de realizar despegues y aterrizajes en vertical.

La programación del jueves comenzará en horario matutino por primera vez. La apertura del parque temático en el Parque Temático se producirá a las once de la mañana. Y se mantendrá operativo hasta alrededor de las cuatro de la madrugada con un sinfín de actividades y ofertas.

A la misma hora, a las once, tendrá lugar en la zona de Sombra infantil el espectáculo de Títeres Pexziclaje. Durará sesenta minutos; hasta las doce. Y tomará el relevo en el mismo espacio otra actividad destinada para los más pequeños que tendrá lugar desde las doce y hasta la una: el espectáculo infantil diurno Pompas.

De 13:00 a 14:20 horas, turno para el Pasacalles infantil Traviesa Travesía y Cañón de Espuma en el Parque Regata. Y de 14 a 15 horas, momento para el Desfile Caribe, también en el Parque Regata.

Como bien recomendaría el alcalde de Cádiz, Bruno García, desde esa hora y hasta las seis, cuando se retomen las actividades organizadas para la primera gran jornada de la regata, lo mejor será disfrutar de la hostelería gaditana: en sus puntos clásicos de la ciudad y en unos puntos ubicados en el muelle, en forma de food trucks, para la ocasión.

La actividad vespertina comenzará a las seis de la tarde con dos opciones a elegir: cuentacuentos en la Isla de las letras o Batalla de gallos en el escenario principal del muelle. Los cuentacuentos durarán una hora y la Batalla de gallos se alargará hasta las ocho y media.

Por la tarde, más planes para los más pequeños y sus inseparables sombras. De 19.30 a 20.30, Títeres Pezciclaje. Sombra infantil; de 20:30-21:30, espectáculo infantil pompas (nocturno). Sombra infantil; de 21:00-22:00, Banda de Dixieland en el Parque Regata. Y de 21:00-22:00 Desfile Caribe en Parque Regata.

El cierre de la jornada será musical en el escenario principal instalado en el muelle. A las 22.30 horas tendrá lugar el concierto de No me pises que llevo chanclas y desde las doce de la noche y hasta la una y media de la mañana el encargado de animar el ambiente será DJ Manuel Do Santos.

Cabe recordar que hay seis zonas diferenciadas en la ciudad con motivo de la Gran Regata. A saber: parque Regata, escenario principal, isla de las letras, espacio infantil, zona de conciertos y el centro de Cádiz en sí mismo, que es considerado como una zona más de actividades.

Y al margen de la programación en sí misma, con actos de todo tipo y para todos los públicos, hay otros atractivos como una noria de 32 metros de altura y un mínimo de 24 góndolas o miradores con capacidad para cuatro personas cada uno de ellos.

Agenda del jueves 7 de septiembre

11:00-04:00 Apertura parque temático en el Parque Regata

11:00-12:00. Títeres Pexziclaje (Sombra infantil)

12:00-13:00 Espectáculo infantil diurno Pompas. Sombra infantil.

13:00-14:20 Pasacalles infantil Traviesa Travesía y Cañón de Espuma en el Parque Regata.

14:00-15:00 Desfile Caribe en el Parque Regata.

18:00-19:00 Cuentacuentos: La Isla de las letras

18:00-20:30 Batalla de gallos. Escenario principal

19:30-20:30 Títeres Pezciclaje. Sombra infantil

20:30-21:30 Espectáculo infantil pompas (nocturno). Sombra infantil

21:00-22:00 Banda de Dixieland en el Parque Regata

21:00-22:00 Desfile Caribe en Parque Regata

22:30-00:00 Concierto No me pises que llevo chanclas. Escenario Principal

00:00-01:30 DJ Manuel Do Santos. Escenario principal

