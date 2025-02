Música para recordar a Leo y Lola, los jóvenes fallecidos en accidente de autobús

Pablo van Vroenhoven Cádiz 01/02/2024

Actualizado 02/02/2024 a las 11:19h.

La vida es eso que va, viene y nos pone pruebas por el camino, un camino en el que algunos se van antes de tiempo. Dos de las personas que se fueron antes de tiempo eran alumnos del Real Conservatorio Profesional de Música 'Manuel de Falla': Lola y Leo. Las pruebas a superar las han tenido que vivir en sus carnes los amigos y familiares de los fallecidos por el accidente de tráfico del pasado mes de octubre en el que un autobús no pudo frenar y arrolló con todo a su paso.

Familiares y amigos de los dos jóvenes se unieron en el homenaje que se les dedicó en el Real Conservatorio Profesional de Música 'Manuel de Falla' del que eran alumnos. Al acto también acudieron el alcalde de Cádiz, Bruno García, la delegada del Gobierno en la ciudad, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Isabel Paredes.

El director del conservatorio, Miguel Garrido, tuvo palabras de agradecimiento a todos los presentes e incidió en que «en la vida como seres humanos no estamos libres del sufrimiento que nos producen hechos como los presenciados hace unos meses. Este sufrimiento nos hace estar abatidos y sentir un gran dolor, pero tenemos que saber vivir con estos hechos y continuar la vida cómo a esas personas que no están les gustaría que nos sintiéramos nosotros. La palabra satisfacción igual no es la adecuada en estos momentos, pero quiero que sepáis la cantidad de llamadas y correos que tuve como director, en los que se acordaban de mandar palabras de cariño y solidaridad».

Sus compañeros del conservatorio también tuvieron, entre lágrimas, palabras de cariño hacia los fallecidos. «No hay nada más bonito que hablar sobre personas a la que quieres. Nunca pensábamos que hablaríamos sobre alguien quieres tan de cerca. Hemos sido muy felices con ellos y por eso estamos muy doloridos, pero guardamos buenos recuerdos». Afirmaban que es necesario que la música siga sonando y agradecieron todo lo que les enseñaron junto al cariño y apoyo que han mostrado todos sus profesores del conservatorio. «Más que un conservatorio somos una gran familia con mucha amistad».

Teresa Yribarren, madre de Leo, fallecido en el accidente de autobús en Cádiz Antonio Vázquez

La madre de Leo, Teresa Yribarren, intervino en el homenaje y tuvo palabras de agradecimiento al conservatorio y a la música. «Si algo caracterizaba a mi hijo era la música. Él me ha dejado la música como terapia. A mi hijo no le habría gustado vernos tristes. Con la música este mundo sería más pacífico».

A su vez también mandó un recado a las autoridades: «Espero que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado. He tenido conversaciones con representes políticos para que pongan medios y no vuelva a ocurrir lo sucedido. En la bajada del segundo puente hay que solucionar los problemas de velocidad para no poner en riesgo a las personas. Para ello pedimos el apoyo de todos los ciudadanos«.