La bandera de España en Turquía

Se llama Laura Redondo (Cádiz, 3 de febrero de 1999) y representará a España en Miss Aura Internacional, un certamen de belleza que se celebrará la segunda quincena del mes de septiembre en Turquía.

Laura, que se declara apasionada de la moda, de la música en particular y del arte en general, y que se ha licenciado en Comunicación Audiovisual, ofrecerá todo lo que tiene por dentro y por fuera, que no es poco, para tratar de dejar a España en lo más alto.

Esta gaditana cuenta los días y es obligado mirar hacia atrás y hacia adelante: «Empecé en una agencia de modelaje en la que ingresé gracias a una amiga que ya estaba en ella, yo iba a verla desfilar y ella me animaba a que lo intentará pero no me veía capaz, finalmente me inscribí, pase el casting y estuve trabajando con ellos varios años, colaborando en la ganancia de dos Guinness World Récords con la diseñadora rusa Olga If, trabajando en Austria… Años más tarde descubrí los certámenes de belleza, ingresé en uno de Grand Slam, Miss Grand Cádiz, como primera experiencia. Obtuve el título de Miss Simpatía y conocí a gente increíble, me llevé un gran aprendizaje. Más tarde estuve en otro Grand Slam, Miss Earth Málaga, en el que quedé primera finalista y obtuve el título de mejor entrevista. Luego viajé a Tenerife para vivir la experiencia de un certamen nacional representando a la Costa del Sol en Miss Global España. Este año se me presentó la oportunidad de representar España en un certamen internacional, Miss Aura Internacional, y viajaré a Turquía en septiembre para poder representar a mi país entre todos los países del mundo».

Laura tiene las ideas claras y sabe muy bien lo que quiere. «Pronto realizaré un master en producción o prensa escrita orientada a la moda. Desde pequeña me he criado entre cámaras y platós de televisión ya que mis padres se dedican a ese mundo. Siempre he querido vincular mi vida por completo a los medios de comunicación si descartar el cine, la radio o el teatro. En mi tiempo libre me dedico a prepararme más y crecer profesionalmente, aunque realmente nunca hay tiempo libre si tu hobbie es a lo que te dedicas. También me encanta pasar tiempo con mis padres y mi hermano cuando está aquí de vacaciones, ya que vive en Estados Unidos, y sobre todo estar con mi perrito y pasar tiempo con mis amigos de siempre. Disfrutar de los míos es sentirme en calma, siempre que puedo escaparme aprovecho su compañía. Poca gente lo sabe pero también me encanta la música, componer… desde pequeña estudié en el Conservatorio de Música violín y canto pero lo tuve que dejar por falta de tiempo aunque no descarto retomarlo», explica en un abrir y cerrar de ojos.

Ella tiene los suyos muy abiertos y los pies en el suelo: «Soy consciente de que mi perfil es visto y seguido por miles de personas, por lo que intento siempre dar y mostrar lo mejor de mí para poder ser un buen ejemplo a seguir... sobre todo para los más pequeños. Instagram es la red social en la que más interactúo con mis seguidores ya que es la que tengo completamente vinculada a mi vida profesional. Muestro mi recorrido diario e intento ayudar y aclarar dudas a aquellas personas que quieran empezar en este mundo pero les frene el miedo. Parece un camino fácil, pero no lo es, hay mucho sacrificio detrás ya que te cambia tu estilo de vida por completo. Hay que saber mostrarse como un gran ejemplo a seguir para los más pequeños que nos siguen y sueñan con estar en nuestro lugar algún día».

El certamen

Lo explica la propia Laura: «Miss Aura Internacional es un certamen de belleza que promueve la belleza, el comportamiento y la inteligencia de las mujeres de todo el mundo. Su objetivo es mostrar diferentes tipos de belleza femenina. Miss Aura Internacional busca empoderar a las mujeres e inspirarlas a creer en su fuerza. Cada país lleva a una representante, este año soy la elegida para representar España, viajaré a Antalya (Turquía) el próximo 16 de septiembre teniendo lugar la gala final el 29 de septiembre. Tengo muchas ganas e ilusión porque he trabajado duro y estoy segura de que dejaré a mi país en el lugar que merece».

La concentración es en Antalya del 16 de septiembre al 1 de octubre y la gala final será el 29 de septiembre.

Hasta ahora han confirmado la participación de Países Bajos, Venezuela, Japón, Hong Kong, Rumania, Finlandia, India, Alemania, Iran, República Checa, Kazajistán, Rusia, Chile, Uganda, Filipinas, Tartaristán, Armenia, Tailandia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Nigeria, Eslovenia y España.