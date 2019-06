Un traidor en las filas de «Sálvame»: desvelan los secretos de la despedida de soltera de Belén Esteban

Actualizado 06/06/2019 a las 16:27

Belén Esteban está que trina. La pasada semana se marchó a disfrutar con algunas de sus compañeras de «Sálvame» a celebrar su despedida de soltera y ya se sabe todo. Una de las invitadas se ha ido de la lengua y ha contado todo aquello que Belén Esteban no quería que se supiera nunca. A pesar de las fuertes medidas de seguridad que se impusieron los invitados y la propia Esteban para evitar que se supiera nada del evento, no ha podido evitar que las lenguas más largas cuenten lo que ha sucedido. Pero lo más grave no es que haya sido alguien que les haya visto por el centro de Madrid, sino que uno de los propios invitados ha desvelado todo lo que se sabe.

En primer lugar, se ha descubierto que las invitadas y la novia acudieron al madrileño Hotel Las Letras, en plena Gran Vía, donde estuvieron alojadas en la exclusiva suite presidencial. En dicha habitación pudieron disfrutar de un jacuzzi y una piscina privada en la que se podían garantizar el secretismo del evento. Además, contarían con barra libre de bebidas, incluyendo las alcohólicas, para empezar la fiesta por todo lo alto. De hecho, en el brindis propio de la celebración, no se utilizó el habitual cava, sino que emplearon algo más fuerte y «espirituoso». De hecho, tal era el potencial de la bebida, que la presentadora de «Sálvame», Paz Padilla, se abstuvo de beberlo.

Además, Paz Padilla, aprovechando su faceta de hostelera de bares y chiringuitos, fue la que estuvo amenizando la fiesta pinchando música. Para paliar los efectos de la barra libre, la despedida de soltera contó con un cóctel de catering completo, compuesto por croquetas, ensaladas, mini hamburguesas, tortilla de patata, y fruta y brownie como postres. Para coger fuerzas tras la velada, la despedida puso punto y final en el restaurante «Chicote», en donde, según las filtraciones, las comensales disfrutaron de todo lo que quisieron sin tener que desembolsar ni un euro. En total, por persona, habrían rondado los cien euros de celebración, y todo fue organizado y orquestado por Carlota Corredera.

Pero, ¿quién ha sido capaz de desvelar todo esto sin haber sido descubierto? En el punto de mira se encuentran todos los invitados al evento: Mila Ximénez, Terelu Campos, Carlota Corredera, María Patiño, Paz Padilla, Gema López, Lydia Lozano, Belén Rodríguez y Laura Fa. Además, fueron muchas las amigas anónimas de Belén Esteban las que se acercaron a vivir el especial momento con la princesa del pueblo.

Pero no fueron las únicas que tuvieron acceso a la información. Para organizar el evento, Carlota Corredera creó un grupo de «WhatsApp» llamado «Despedida de Belén», del cual fueron muchas personas las que estuvieron de paso y, conociendo detalles, pueden haberse ido de la lengua.

Belén Esteban, molesta por la filtración

Lo cierto es que Belén Esteban y el resto de colaboradores se han manifestado preocupados y enfadados por lo sucedido. «Estamos en peligro», decía Kiko Hernández, quien tilda de «grave» la filtración, insinuando que, incluso, se habrían llegado a lucrar por ello. Belén Esteban dijo que esto le «joroba», y que considera un acierto haber prohibido los móviles durante el enlace.

«¡Ya empezamos y quedan 17 días!», afirmó el miércoles Belén Esteban. Sin embargo, quién más contundente se ha mostrado ha sido Mila Ximénez, que ha considerado «sucio», «poco conveniente» y «un poquito rastrero» el que se haya filtrado la información. Además, señala que el recuerdo que va a guardar el evento no va a ser el mismo por todo lo que ha sucedido. «Habéis ensuciado lo bien que lo hemos pasado», declaró en «Sálvame».