Javier Cárdenas ataca a los colaboradores de «Sálvame»: «No podrían hacer ningún otro tipo de programa»

Actualizado 23/05/2019 a las 16:00

El locutor Javier Cárdenas siempre suele rondar las polémicas. En esta ocasión, el plantel de presentadores y colaboradores de «Sálvame» ha estado en su punto de mira. Generalmente, usa los micrófonos de su programa, «Levántate y Cárdenas», de Europa FM, para cargar contra todos aquellos que no son de su agrado. Y, de nuevo, el programa de las tardes de Telecinco ha sido el objetivo.

Todo comenzaba cuando, al filo de las 08.00 de la mañana de este jueves (minuto 57 del programa), un colaborador comentaba que un comensal se presentó a «First dates» asegurando que era fan de Rafa Mora. Según el pretendiente, le gustaba la manera en la que había logrado el éxito profesional, sobre todo en su faceta como empresario.

El locutor matutino quiso despacharse con el musculado colaborador, asegurando que, a pesar de su faceta de empresario, «si Rafa (Mora) no estuviera haciendo "Sálvame" creo que tendría un gran problema en su vida». Pero esto no fue lo primero que afirmó, sino que quiso despacharse tranquilamente con todos los colaboradores del programa.

«Hay que saber diferenciar entre qué pasaría si no hubiera un programa como "Sálvame". Y y es que la mitad de la gente que vemos habitualmente en la televisión no la veríamos nunca», empezaba Cárdenas. De esta manera, el locutor y expresentador del retirado «Hora punta» de TVE explicaba que la presencia en televisión de estos personajes se la deben de agradecer al programa de Telecinco.

De hecho, continuó hablando y poniendo en entredicho la labor profesional que están realizando los colaboradores de «Sálvame», y no solo Mora. «Antes la prensa del corazón se movía con gente que eran periodistas, que estaba siempre en todos los "saraos" y conocían muy bien a los famosos, por eso hablaban de ellos. Y hoy en día no. Hoy en día es gente que se ha hecho famosa en la televisión, que no conoce a muchos famosos, pero como son famosos ellos ya pueden hablar del resto, aunque no los conozcan».

Por si esto fuera poco, Cárdenas especuló que la calidad profesional de estos no es la suficiente como para poder sobrevivir en el medio televisivo de no ser de la existencia del programa de La Fábrica de la Tele. «Si "Sálvame" no existiera, "Sálvame" solamente, no veríamos al 80 o 90% de gente que aparece en ese programa. No los veríamos en ningún otro canal porque no son presentadores ni colaboradores para hacer ningún otro tipo de programa.

Por si acaso sus palabras no eran lo suficientemente claras, Javier Cárdenas quiso ejemplificarlo nombrando a algunos de los colaboradores y personajes habituales del espacio. «La sobrina de la Pantoja, Anabel Pantoja, está cada día en la tele. Si no existiera "Sálvame", no la veríamos en ningún otro programa de televisión. En ninguno. Tal cual. A lo mejor alguna vez en alguna revista, pero no existiría. La hija de la Pantoja no existiría, y la ves continuamente. Y ahí puedes continuar. La Miriam esta Saavedra no existiría en televisión, no existiría».

Las polémicas de Javier Cárdenas

No es la primera vez que Javier Cárdenas habla mal públicamente de compañeros de profesión. Han sido muchos los profesionales que han visto como el locutor les hacía un traje a través de las ondas. Jorge Javier Vázquez es un habitual de los comentarios del locutor. Al mismo tiempo, Andreu Buenafuente, Pablo Motos o Ana Obregón son solo algunos de los famosos que también han visto cómo Cárdenas despotricaba de ellos a través de los medios.

Pero no solamente en la radio se despacha Cárdenas, sino que en el extinto «Hora Punta», las polémicas no dejaban de sucederse una tras de otra. Cárdenas le dijo a Miriam Fernández, campeona de España de natación adaptada que sufre parálisis cerebral «¡Jo, quién la quisiera!». También estuvo comentando la posibilidad de que las vacunas pudieran producir autismo, lo que provocó que varias asociaciones pusieran la voz en grito. E, incluso, criticó la presencia de Australia en el festival de Eurovisión de 2018 por estar en Oceanía.