Actualizado 29/05/2019 a las 13:27

Adrián Rodríguez está pasando por un momento horrible, tal y como confesó en «Sálvame». El actor estuvo presente en el programa de Telecinco para confesar cómo está viviendo un año y un mes después de que decidiera abandonar «Supervivientes 2018». El actor y cantante, 17 días después de iniciar su aventura en Honduras, decidió ponerle punto y final. La aventura, tal y como confesó, le había superado por todos lados, a pesar de necesitar el dinero para poder saldar sus deudas con Hacienda, entre otras cosas. «Fue un problema importante el económico, y yo siempre he querido ir a "Supervivientes". Era un reto personal, lo veía desde casa y era una aventura y una oportunidad brutal. Yo quería ir. De hecho se ve (en el vídeo) que voy con toda la ilusión de afrontar el reto y de aceptar la oportunidad de esta casa», aseguró Adrián Rodríguez en «Sálvame».

«Viendo el vídeo se me han puesto los pelos de punta. Fue una decisión muy rápida y arriesgada», reconoció Rodríguez. Ahora, más de un año después, reconoce que la decisión que había tomado en su momento no es típica de él, e incluso, dice que es como si alguien la hubiera tomado en su lugar. «Las primeras dos semanas (de vuelta en España) pensaba que era algo que había pasado, que era una decisión que tomé. Pero a medida que pasaba el tiempo estaba peor, porque no sabía exactamente quién la había tomado. Era como alguien dentro de mi que había tomado la decisión en ese momento, y durante todo este tiempo aceptando las consecuencias».

Uno de los principales problemas con los que ha tenido que lidiar Adrián Rodríguez es con superar bache en el que se hundió al abandonar «Supervivientes». No solo el agujero económico que le provocó le ha hundido, sino que, sobre todo, su carácter se ha visto muy afectado. «De hecho estoy en tratamiento psicológico —asume Rodríguez—porque no lo se gestionar solo. Mi familia me intenta ayudar, me intentan decir que es algo de lo que ya ha pasado un año, pero es bastante duro».

Aunque ahora, una de sus grandes prioridades es volver a encontrar trabajo. Además de a su «autoestima», las consecuencias más duras le han atacado «al trabajo». «Al coger la oportunidad y salir por la puerta de atrás ha sido muy duro porque no he vuelto a aparecer en ningún lado», dice en «Sálvame».

Negro futuro profesional

Una de las dudas que le asaltó a Jorge Javier Vázquez era que si su paso por «Supervivientes» podría haber afectado a la carrera del actor de esta forma. «Puede ser, no te sabría decir. Tendría que preguntárselo a ellos», respondió Rodríguez. «Al abandonar de un reality no saben si voy a ser responsable en una serie. Se ha comprobado que si, que en todo lo que he hecho, ya sea en "Los Serrano" o "El chiringuito de Pepe", los fans están muy contentos conmigo. De hecho todo el mundo me pregunta que por qué no estoy haciendo una serie o una peli, y yo de verdad que estoy dispuesto a hacer cualquier tipo de prueba».

Pero en donde encuentra uno de sus grandes problemas es en los tatuajes que llenan todo su cuerpo. «Es un poco también por mi imagen, porque estoy bastante tatuado y a lo mejor pues eso cuesta porque a la hora de, logísticamente, participar en una serie pues claro, si el personaje no tiene tatuajes es contraproducente». Adrián Rodríguez asegura esto después de haberse mostrado satisfecho al decir públicamente que se trataba del primer actor español completamente tatuado.