El tenso enfrentamiento de Albert Rivera con un independentista catalán

Actualizado 08/04/2019 a las 16:08

En plena gira política por las diferentes cadenas y programas de televisión, y después de visitar el pasado viernes la casa de Bertín Osborne, Albert Rivera pasó por el Objetivo de Ana Pastor en La Sexta y, lejos de sentirse incómoda con la incisiva periodista, fue un independentista catalán quien quiso ponerle en un aprieto.

Durante el tradicional turno de preguntas, el hombre en cuestión, Josep Lluís Ortiz, con un lazo amarillo en el pecho, intentó burlarse del líder de Ciudadanos, refiriéndose al cambio de nombre de cara a las próximas elecciones del 28-A: «Ya no es Albert Rivera, ahora el candidato es Alberto Carlos Rivera, como un cantante brasileño». Y le preguntó: «¿Para los 2,5 millones de catalanes que votamos en el 1 de octubre va a tener alguna solución o va a mirar para otro lado prohibiendo la libertad de expresión y los derechos humanos?».

Por su puesto, la respuesta de Albert Rivera fue contundente, recordándole al catalán que «parece que vive en Matrix», no en España. «Dice que España no respeta la libertad de expresión y está aquí en una tele nacional con un lazo amarillo y no le he dicho nada», apostilló el líder de la formación naranja. Ortiz, por su parte, enseguida increpó: «Nada más faltaría».

Ante los reproches del independentista catalán, que le exigía al político «autocrítica», Rivera respondió ampliamente a la pregunta. «Lo del 1 de octubre fue un golpe, no estaba convocado legalmente. Pero lo que yo quiero es vivir en un país que nadie levante fronteras entre compatriotas. Tampoco me gusta que Cataluña se parta en dos. No quiero violencia en las sedes de los partidos», criticó. «He perdido relaciones de amistad, de vecinos porque se ha roto la convivencia. Yo quiero unir a los catalanes entre sí y a todos con España. Si quieren dejar de ser españoles, tienen que proponer una reforma constitucional pero respetando las normas de juego», añadió.