Actualizado 08/04/2019 a las 10:33

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acudido esta mañana a «Espejo Público», programa que conduce Susanna Griso en Antena 3. En el espacio, la periodista ha interpelado al político sobre las principales líneas de su programa de cara a las elecciones del próximo 28 de abril. Entre otras cosas, Griso ha preguntado a Abascal sobre la regulación de la eutanasia, un debate de rigurosa actualidad después de que Ángel Hernández ayudara la semana pasada a morir a su mujer, María José Carrasco. Al respecto, el líder de Vox ha considerado que «no creemos que haya que facilitar que un marido pueda matar a su mujer» y que la ley debe «proteger al más débil».

También el líder de Vox ha explicado la intención del partido de derogar la actual ley del aborto si el próximo 28 de abril llega a la Moncloa. «Tu cuerpo es tuyo, pero el que llevas dentro no», ha dicho Abascal con contundencia. En un claro rifirrafe con Susanna Griso, Santiago Abascal ha pedido a la presentadora no frivolizar con la propuesta política. «Si por abortar me lleváis a la cárcel...», ha dicho Griso, afirmación ante la cual el político ha asegurado que la frase de la presentadora era «una salida fácil para caritaturizar nuestro debate». «En la cuestión del aborto tenemos que tener mucha sensibilidad. Estamos ante algo traumático, especialmente cuando hablamos de alguien que decide acabar con la vida de su hijo», ha reflexionado Abascal.

«Nuestra casa es nuestro castillo»

Preguntado por uno de los temas que más ha dado que hablar en las últimas semanas, la posibilidad de que los españoles puedan emplear un arma para defenderse de agresores en su domicilio, Abascal ha asegurado que «conocemos casos de personas que han sido asaltadas en sus casas y están viviendo procedimientos judiciales desagradables. Nuestra casa es nuestro castillo y tenemos el derecho y la obligación de defender a nuestra familia», ha dicho el líder de Vox quien, al tiempo, ha querido denunciar cómo en los últimos días ha habido quien ha intentado tergiversar sus palabras sobre esta medida: «Algunos partidos, como Ciudadanos, han dicho que Vox proponía que hubiera tiroteos en colegios, y eso no es cierto. Quien entra en nuestra casa viene con malas intenciones, y en este sentido no vamos a dar ni un paso atrás».

Han sido las cuestiones de inmigración las que, sin lugar ha dudas, han generado mayor tensión entre Griso y Abascal. Ante las preguntas por su programa en este sentido, el líder de Vox ha afirmado que «no queremos que ocurra en España lo que va a suceder en Francia, donde un 50% de la población va a ser musulmana. Es por eso por lo que lanzamos mensajes de alerta, pues queresmo preservar lo que tenemos». La periodista, sin embargo, no ha dudado en afirmar que «en España la inmigración no se percibe como un problema, pero sí lo hacen ustedes». Al respecto, Abascal no ha dudado en culpar a los medios de comunicación, entre ellos «Espejo Público», de su actitud al respecto: «Vosotros tenéis la responsabilidad de no alertar. Estáis de espaldas a esto», ha afirmado el político. «En España tenemos derecho a abrir la puerta a quien queramos y, lo que Vox propone, es que aquel que se salte a las fuerzas y cuerpos de seguridad se vaya inmediatamente».

Tras la entrevista, Susanna Griso ha ofrecido a Abascal la posibilidad de acudir de nuevo al plató de Antena 3 tras esta primera experiencia. «Bueno, luego haréis vuestros cortes sobre esto», ha concluido el político.