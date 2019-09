Actualizado 25/09/2019 a las 14:24

La tensión en «GH VIP» es casi imposible de soportar. Hugo Castejón continúa haciendo de las suyas en el concurso, y el resto de compañeros de edición están desquiciados. Kiko Jiménez ha sido uno de los abanderados en intentar devolverle con la misma moneda el comportamiento a Hugo Castejón, pero El Cejas se ha querido apoderar de la situación. Y es que, después de las graves amenazas que había proferido hacia el desquiciante habitante de Guadalix de la Sierra, ha decidido El Cejas tomarse la justicia por su mano.

Durante uno de los vídeos que se emitieron durante «GH VIP: Límite 48 horas», se pudo ver cómo El Cejas proponía un sucio plan para que el programa decidiera expulsar a Hugo Castejón de forma disciplinaria. Y es que, aunque las formas entre todas las partes dejan mucho que desear, de momento no se han superado los límites que usa el programa para expulsar a un concursante.

Durante uno de los múltiples desencuentros entre la casa y el grupo de Hugo Castejón, El Cejas, junto al resto de compañeros con los que pudo conversar, les dijo que no siguieran tensos por la situación en la que están viviendo. «No os preocupéis, que esta semana le desquicio para que me pegue un tortazo o algo. Como le eche cuento y me tire al suelo de cara lo echan. Fin. Y si me está escuchando el Súper que sepa que me voy a tirar al suelo. Pero bueno, eso la audiencia lo ve como un tío de 40 está pegando a un tío de 18 y fin», dijo El Cejas.

Como era de esperar, estas palabras fueron escuchadas por el resto de concursantes durante la última entrega de «GH VIP», en donde Jorge Javier Vázquez le pidió explicaciones a El Cejas: «Pues la explicación es muy sencilla. Nos dijo el Súper cuando fuimos a quejarnos de casi todo lo que hace Hugo y nos dijo que nosotros pusiéramos una solución. Así que, como no hay solución porque este señor no entra en razones, no respeta ni a una mujer, ni a ninguno de los compañeros, lo único que se me ocurría era eso», respondió el concursante.

Ante esta situación, Hugo Castejón intentó contestar hablando por encima de su compañero, que no había terminado de explicarle al presentador lo que le había sucedido, y solo se llegó a entender que «este señor voy caminando por la casa y me dice "me das asco"».

Después de que Jorge Javier Vázquez consiguiera que aguardaran silencio, El Cejas pudo explicar que, en una ocasión, percibió un conato de agresión por parte de Hugo Castejón. «El otro día se levantó, cuando estaban los cristales llenos de mierda de las uvas que habían tirado y le quité el café y le dije "hasta que no limpies los cristales no te doy el café". El tío se puso como un energúmeno y me pegó un tirón que casi me tira de boca contra el suelo», aseguró El Cejas.

Con este movimiento, unido al resto de vídeos que se emitieron durante la gala, Hugo Castejón pudo colocarse, ante los ojos de la audiencia, en el lugar de víctima, algo que puede, definitivamente, colocarle en la salvación del próximo jueves. Tras haberse salvado de la expulsión Dinio, quedan en la torna el polémico concursante de la edición y Noemí Salazar, la reina del brillo. Los porcentajes, al final de la noche, habían cambiado bastante con respecto a la primera hora de la velada, por lo que es probable que se viva un sorpaso en las próximas horas, antes de la próxima gala.