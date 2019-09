Actualizado 21/09/2019 a las 13:57

Apenas llevan una semana de convivencia, pero la situación entre los concursantes de «Gran Hermano VIP» es casi insostenible. En apenas diez días, la casa de Guadalix de la Sierra se ha convertido en un auténtico polvorín y la relación entre los aspirantes del programa que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco no deja de empeorar.

Tanto es así, que no han tardado en formarse dos bandos dentro de la residencia. Uno, el minoritario, compuesto por Hugo Castejón, Adara y Dinio, mientras que el otro lo forman prácticamente el resto de aspirantes que han entrado este año en la casa de «GH VIP», de la que, por el momento, solo ha salido Anabel Pantoja.

Las discusiones de varios de los concursantes con los integrantes del bando de Adara, Dinio y Hugo (sobre todo, con este último) han marcado la actualidad de la casa desde que arrancó «Gran Hermano VIP». El cantante ha protagonizado sonoros encontronazos con varios de sus compañeros, con los que no ha conseguido encajar. Especialmente, con Mila Ximénez, Kiko Jiménez, Alba Carrillo y El Cejas.

Con este último, «youtuber» de 18 años, Hugo tuvo un fuerte percance en la noche de este viernes. Tal y como se pudo ver a través del Canal 24 Horas del programa, que se puede ver por internet en MiTele Plus, el equipo de «GH VIP» organizó una pequeña fiesta para los aspirantes, a los que permitió disfrutar durante varias horas de varios de los éxitos musicales del momento.

Tras varias horas danzando, todos los concursantes coincidieron en irse a dormir. A excepción de Hugo, que quería seguir bailando. Así, el cantante se quedó solo en el patio, disfrutando de la fiesta y El Cejas se lo reprochó, pues consideraba que, por ello, el equipo de «GH VIP» no cortaba la música en la casa.

El joven «youtuber», sin embargo, no abroncó a su compañero de buenas maneras y ambos no tardaron en comenzar a discutir, ante el hastío de Mila Ximénez y el Maestro Joao. «Escucha Cejas, si quieres que (el Súper) quite la música, díselo tú», le dijo Hugo. «Vamos a ver, que el Súper no me hace caso a mí. El Súper cuando ve que está todo el mundo dormido, quita la música. ¡Deja de hacer el personaje!», respondió El Cejas, concursante de la pasada edición de «Got Talent» y que ha tenido ya varios enfrentamientos con el vocalista.

Hugo, por su parte, trataba de justificarse. «Tengo de música dos días a la semana y quiero disfrutar». El «youtuber», sin embargo, seguía a lo suyo. «Vamos a ver... ¿tú eres tonto o te lo haces? Es tan sencillo como que entres aquí». «No faltes al respeto, que yo a ti no te lo he faltado», contestó Hugo. «Solo te estoy preguntando si lo eres. Y como sé que no... ¡Métete y duerme! ¡No es tan difícil! ¡Estás faltando el respeto a todo el mundo», prosiguió El Cejas, que no conseguía hacer cambiar de actitud a su compañero en «GH VIP».

Desde dentro de la casa, entretanto, el resto de aspirantes pedían a El Cejas que dejase de hablar y se volviese a dormir. «¡Es que no son así las cosas! ¿Todo el mundo claudicando ante él, o cómo es esto? Yo así no puedo dormir...», comentó. «¡Pues te jodes! Porque el resto sí puede. A ver si nos enteramos», le dijo Mila. «¡Pues sal a bailar, tío!», le sugirió Hugo, con sorna.

Finalmente, El Cejas optó por volver dentro de la casa, aunque lleno de ira y frustración. «¡Que le den por culo! Que hable con el Súper dice... “¡Como te pegue un súperpatadón en la boca!...”», dijo sobre Hugo, mientras seguía discutiendo con Mila. «¡Cállate, que si nos callamos puede dormir el resto!», le reprochó la tertuliana de «Sálvame». «Yo es que así no puedo dormir, con música y luces de neón. Hay que decirle que se meta para dentro. ¡Qué pena que estén penalizadas las agresiones!», sentenció el «youtuber», mientras Hugo seguía bailando.