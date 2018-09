La actuación más esperada Los concursantes de la novena edición sobre el nuevo escenario - RTVE

Si había un momento que todos los seguidores de «Operación Triunfo» deseaban ver en directo era el regreso de los concursantes de la edición de 2017. Amaia, Míriam, Aitana, Cepeda, Roi y Alfred, entre otros, fueron los encargados en ponerle voz a la primera actuación de la noche y de la edición.

Con los 16 concursantes de «OT 2017» sobre el renovado escenario, las emociones estuvieron a flor de piel, rememorando los mejores momentos que nos ofrecieron el pasado año, gracias al tema «Camina».

Julia con «Vuelves» Julia durante su primera actuación en «OT 2018» - RTVE

Fue, sin duda, una de las mejores actuaciones de la noche. Contó con el visto bueno del jurado y de los seguidores, que se volcaron con su actuación. Con el tema «Vuelves» consiguió levantar en más de una ocasión al público de sus asientos.

Su tono de voz recuerda un poco al de Malú, y demostró que tenía un gran chorro de voz. Además, los nervios no la traicionaron demasiado, y consiguió hacer una gran actuación, especialmente teniendo en cuenta de que se trataba de la primera en televisión.

Rodrigo en «El sitio de mi recreo» Rodrigo, en su actuación en «OT 2018» - RTVE

Rodrigo se convirtió, para sorpresa de muchos twitteros, en uno de los concursantes que no obtuvieron una plaza en la Academia de «Operación Triunfo». El 37% del apoyo del público no fue suficiente como para poder pasar dentro del programa.

La sorpresa fue mayúscula cuando los seguidores descubrieron que se quedaba fuera, después de que ni el jurado, ni los profesores ni los espectadores lo salvaran. Sin embargo, aunque los nervios eran palpables, su interpretación de «El sitio de mi recreo» dejó muy buenas sensaciones.

Miki con «Prefiero» Miki es uno de los concursantes que pasaron el último corte de «OT 2018» - RTVE

Una de las cosas más complicadas de lograr en esta gala 0 de «Operación Triunfo 2018» era enfervorizar al público en una actuación de menos de dos minutos. Pero Miki consiguió volver loco al público presente en plató con el tema «Prefiero», de Antílopez.

Su chorro de voz se pudo ver en algunos momentos, algo que unido a su particular ton, consiguieron poner en pie en más de una ocasión a los presentes. Pero como pega se le podría acharar aquella especie de baile de San Vito que tenía en los pies, que seguro que los profesores le señalan en la Academia.

Alfonso y su «Pégate» Alfonso al inicio de su actuación en la gala 0 - RTVE

El concursante venezolano de la edición ha demostrado sus dotes musicales y de baile en la primera gala de «OT 2018». Aunque la mayoría de los concursantes se encontraban algo encorsetados sobre el escenario, Alfonso sorprendió a todos con su interpretación de «Pégate».

Aunque desafió a la suerte apareciendo con una chaqueta amarilla en el escenario, no decepcionó ni al jurado ni a los seguidores con su actuación, que fue de un nivel muy elevado.

Marta, toda una «Supergirl» Marta en su primera actuación del talent musical - RTVE

El título de la canción que iba a defender sobre el escenario no decepcionó, y parece definir lo que puede suponer su paso por la academia. Con «Supergirl» Marta logró su pase al concurso de manera oficial, y sorprendió muchísimo, no tanto por lo que logró sobre el escenario, sino por lo que se podía entrever en ella.

Todavía es pronto para adivinar la manera en la que se comportarán los concursantes, pero Marta apunta maneras. Su calidad vocal y algún pequeño movimiento de baile pueden convertirla en una gran rival a batir en la edición.

Carlos Right con «Como mirarte» Carlos Right durante su tibia interpretación de «Cómo Mirarte», de Sebastián Yartra - RTVE

El concursante finalmente consiguió obtener su pase gracias al apoyo del 42% de los espectadores. Pero ni el jurado ni los profesores votaron por Carlos Right para que pasara como concursante. No se sabe si fue por nervios o porque el nivel de este año está muy alto, pero lo cierto es que fue un tanto decepcionante su versión de «Cómo mirarte».

Demasiado plano al principio y sin llegar a emocionar al público, para luego llegar al estribillo y desafinar en varias ocasiones. Lo más sorprendente es que el público confió en él a pesar de que se trataba del participante repescado después del abandono de uno de los 18 seleccionados.

Damion con «What do you mean?» Damion fue el primer concursante en duda de la noche - RTVE

Damion era uno de los concursantes más esperados de la edición, después de que las redes ardieran al conocer su presencia en el concurso. Sin embargo, su comienzo no ha sido el mejor de todos, y gracias a la deliberación final del jurado consiguió su plaza después de haberse quedado en duda. El tema escogido, «What do you mean?», de Justin Bieber, pudo tener la culpa.

Desafinó en más de una ocasión y Damion parecía perderse sobre el escenario. En muchas ocasiones miraba hacia abajo, y tenía un baile curioso, avanzando un paso y luego retrocediéndolo. En la Academia tendrá, como mínimo, dos semanas para corregir estos errores.

Luis y su «Carita de buena» Luis no conquistó al público con su primera y última actuación en «OT 2018» - RTVE

Luis, uno de los dos eliminados antes de arrancar el programa, eligió el tema «Carita de buena», pero no convenció a absolutamente nadie. El jurado le puso en duda, los profesores no le salvaron y fue el menos votado por el público para quedarse, con tan solo el 21% de los apoyos. Durante la actuación se movió con soltura sobre el escenario, pero no le acompañó la calidad vocal.

Puede que el tema que eligió no fuera acorde a las cualidades vocales de Luis, que reconoció que la escogió porque le generaba buen rollo, algo que pegaba mucho con el «mes de septiembre», una confesión que sorprendió mucho al jurado por no tratarse de un razonamiento lógico para entrar en un talent musical.