Actualizado 19/09/2018 a las 19:23

Todavía no ha arrancado la gala 0 de Operación Triunfo 2018, pero los seguidores del formato relanzado por Televisión Española el año pasado parecen haber fijado ya su odio en uno de sus concursantes.

Luis Mas, un joven de 19 años nacido en Barcelona, todavía no se ha estrenado en el plató de OT 2018, pero ya acumula cientos de críticas en sus perfiles de redes sociales. Su vida personal, marcada por su orgullo de ser español, no ha sido bien visto por un sector del público del popular concurso, que no ha dudado en cargar tintas contra el futuro triunfito.

Un amplio abanico de insultos mancha la nueva cuenta oficial del joven catalán, de la que les proveen en OT 2018, que desde el año pasado destacó por ser un fenómeno transmedia de notable éxito entre el público millennial. Aunque la ola de «haters» no abruma a los que ya ven al nuevo participante de Operación Triunfo como una de las grandes bazas para ganar el programa de la cadena pública.

Los calificativos dirigidos a Luis Mas, entre las que destacan «facha» o «pijo», llegan después de hacerse públicas fotografías del joven concursante de OT 2018 con el Rey Juan Carlos I. Tampoco sentó bien entre algunos internautas que un joven catalán portase la bandera de su país, España, que le ha valido al concursante de Operación Triunfo numerosas críticas sin que, de momento, alguna de ellas le juzgue por su voz, motivo por el que acude al exitoso concurso. Algunas de ellas incluso piden que se le boicotee en el programa de La 1.