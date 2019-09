Actualizado 25/09/2019 a las 00:05

En la cuarta entrega de las audiciones a ciegas de «La Voz Kids» los coaches volvieron a pujar por llevarse a los mejores talentos que pasan por el talent show infantil de Antena 3. En esta primera etapa del concurso los coaches seleccionan a los artistas que quieren tener en sus equipos para afrontar luego la fase de directos.

La responsable de abrir la noche fue Laura Bautista, una cordobesa que se atrevió a interpretar «I have nothing», de Whitney Houston. Todos los coaches menos Bisbal se dieron la vuelta y Melendi, uno de los más impresionados por su talento, la invitó a decidir «sin presión». Tras dudar unos instantes, se decantó por Vanesa Martín: «Mi corazón me decía que me fuese con ella, y al final le hice caso». La coach afortunada elogió a Laura diciéndole que le había «hecho viajar. Es un regalo divino de Whitney Houston».

En segundo lugar se subió al escenario Chavito, un madrileño para el que «solo estar en "La Voz Kids" es un prestigio». El niño contó que él «nació cantando. Me gustaría ser como Camarón pero renovándome, tocando más géneros aparte del flamenco». Pese a la admiración que siente por Camarón, su cantante favorito es Alejandro Sanz, quien una vez «vio un vídeo mío cantando una de sus canciones y me escribió para decirme que tenía talento».

Chavito cantó una canción de su ídolo, «Cuando nadie me ve», y a los pocos segundos consiguió que todos los coaches se diesen la vuelta. Bisbal, pese a quedar fascinado por la voz del madrileño, no pudo aspirar a fichar su talento porque Melendi le bloqueó. De poco le sirvió la estrategia al asturiano, pues Chavito decidió irse con Rosario Flores. «Chavito, no me fastidies, me he gastado un bloqueo por ti», se quejó Melendi.

Tomó el relevo Esperanza, una gaditana que aseguró que llevaba «muchos años soñando con venir aquí». Con su actuación logró convencer a todos los coaches exceptuando a Melendi, que ironizó sobre su negativa diciendo que «no me di la vuelta porque no soporto las voces bonitas y afinadas». La gaditana acabó yéndose con Vanesa Martín, que ya sumaba dos fichajes en la gala.

Muy diferente a las anteriores fue la propuesta de Inés Navarro, una murciana de 10 años que cantó una versión lírica de «My Heart Will Go On». También fue muy diferente su suerte, porque ninguno de los coaches se dio la vuelta para interesarse en ficharla. Rosario le explicó que no se había dado la vuelta porque «se te fue un poco el tono, pero tienes potencial. Debes seguir cantando». Lo mismo le pasó poco después a Toni, un niño barcelonés que no acabó de convencer al jurado cantando «Invisible», de Malú.