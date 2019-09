Un sevillano arrasa en «La Voz Kids» con una saeta de la Semana Santa

Actualizado 24/09/2019 a las 00:16

Este lunes se emitió en Antena 3 la tercera entrega las audiciones a ciegas de «La Voz Kids», el talent show musical que tiene a Melendi, David Bisbal, Vanesa Martón y Rosario Flores como coaches. En esta primera fase del programa, los coaches escuchan de espaldas las actuaciones de los jóvenes talentos y le dan la vuelta a su sillón si la voz del niño les cautiva.

Noche tras noche, los coaches van confeccionando su equipo de cara a la fase de directos. Bisbal y Melendi concluyeron la primera jornada de concurso con tres concursantes cada uno en sus equipos, mientras que Martín y Flores empezaron la noche con solo dos artistas cada una. A lo largo de la gala de este lunes, siete artistas pasaron por el escenario de «La Voz Kids» para probar suerte e intentar colarse en alguno de los cuatro equipos.

La encargada de romper el hielo ue Victoria Herráiz, una malagueña de 13 años procedente de una familia de músicos y que habla perfectamente alemán. Su sueño, según contó, era actuar en musicales y consiguió meterse en el bolsillo a los coaches con una potentísima interpretación de «Don’t rain on my parade» de Barbra Streisand. Los cuatro en bloque se dieron la vuelta y empezaron a pelearse por llevarse a su grupo el gran talento de la malagueña. La niña no tenía nada claro con quién quedarse y al final, pese a la insistencia de Melendi, Victoria prefirió apuntarse al equipo de David Bisbal.

No tuvo la misma suerte Arian Jiménez, una barcelonesa de 8 años que llegó a la música empujada por su familia, de tendencias rockeras. Su máxima aspiración en la vida era vivir en California y ganarse la vida como actriz, y trató de estrenar su carrera cantando en el plató de Antena 3 «Santa Lucía», de Miguel Ríos. El resultado fue el peor de los posibles, pues ninguno de los coaches se dio la vuelta y Arian se fue por donde había venido. «Ahora los cuatro pensamos que nos equivocamos», intentó consolarla Vanesa Martín, «porque tú tienes un sentimiento y una emoción muy bonita».

El tercero en subirse al escenario este lunes fue Aier Alberdi, un guipuzcoano de 13 años que cantó «Cómo hablar», de Amaral, con tal ternura y sentimiento que Vanesa Martín se dio la vuelta cuando apenas llevaba cuatro segundos de actuación. El vasco, muy contento de haber pasado la primera ronda, pasó a formar parte del equipo de la cantante.

Aier le dio el relevo a Marta Berlín, una mallorquina de 12 años que con su versión de «Ex’s ands oh’s’» de Elle King se hizo un hueco en el «Team Melendi». Pero sin duda el momento más emotivo de la noche llegó con la actuación de Hugo Sánchez, un niño de doce años original del pueblo sevillano de Alcalá de Guadaira. Pese a su juventud, Hugo se declaró un fiel seguido de Jesús el Nazareno y un apasionado de las coplas y las saetas.

Por primera vez en la historia de «La Voz Kids» un concursante intentó persuadir a los coaches, y el sevillano consiguió su objetivo con creces. La potencia vocal de Hugo y el gran sentimiento que puso en la interpretación dejó ojiplático a los coaches. La canción elegida por el sevillano fue «Madre Mía de la Esperanza», una canción tradicional de la Semana Santa andaluza. «Eres muy valiente por cantar una saeta», le elogió Bisbal nada más terminar la actuación.

El resto de los coaches hicieron lo propio y él mostró una estampa de Jesús el Nazareno, la besó, miró al cielo y se emocionó. Hugo se animó a cantar una segunda canción, esta vez la copla «Campanero Jerezano», y volvió a demostrar que el suyo era un talento descomunal. «Cuando seas mayor vas a hacer llorar a todo el mundo», le dijo Flores. «Lo que nos has regalado esta noche es una maravilla», se sinceró Bisbal, «vete con quien quieras». Al final, Hugo decidió unirse al equipo del cantante almeriense, quien celebró por todo lo alto el fichaje de un talento tan especial.