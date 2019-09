MÚSICA Vanesa Martín: «Para mí, Sevilla es una debilidad» La artista ha vuelto a colgar el cartel de «no hay billetes» en el mismo escenario donde comenzó la gira actual hace seis meses

Vanesa Martín vuelve esta noche al Auditorio Rocío Jurado, el mismo lugar donde comenzó la gira de «Todas las mujeres que habitan en mí», el pasado 30 de marzo, agotando todas las localidades, y retorna seis meses después con la misma fuerza, pues hace pocos días volvió a colgar el cartel de «no hay billetes», una gesta desde luego al alcance de muy pocos artistas.

En una entrevista exclusiva con ABC Sevilla, la malagueña se ha confesado «muy emocionada, feliz, muy agradecida, eufórica, impaciente, con nervios... Para mí, Sevilla es una debilidad, como sabéis, la siento muy mía y muy libre al mismo tiempo. Cuando me dijeron «las entradas están agotadas» por mi cabeza pasó como un rótulo fluorescente diciendo Gracias». La artista no duda en reconocer las muchas amistades y el cariño que siente hacia Sevilla, añadiendo que «me gusta pasearla a pie, me gusta ir a mis sitios recurrentes y que me descubran nuevos lugares... «El gallinero de Sandra», «María Trifulca», «el Rinconcillo», el «Zoko», la Alameda, Triana..., y obviamente tengo amigos de cabecera a los que siempre volver».

Desde su arranque aquí el pasado marzo, Vanesa Martín ha pasado por muchas de las más importantes ciudades españolas, como Madrid o Barcelona, con el mismo éxito de público, y todavía le quedan un buen puñado de fechas en las que pasará por Granada o Santander, por citar solo algunas. Para Martín, «está siendo una gira maravillosa, rabiosamente emocionante, encendida y llena de matices. Estoy feliz de abrirle las puertas a tantos ojos y corazones con ganas de dejarse llevar. Están superando las expectativas y eso hoy día nos llena de gratitud y satisfacción».

En cuanto a la forma en que compagina un trabajo tan exigente con otras facetas, Martín es muy directa «se compagina teniendo muy poco tiempo libre en algunos momentos e intentando no perderlo gratuitamente. Cuando te apasiona tanto tu trabajo y lo disfrutas como a día de hoy lo hago, me compensa y mi coste emocional está en equilibrio», a lo que añade, «por suerte me acompañan, mis hermanos en la gira, mis padres se suman cuando pueden, y casi que mis amigos ya han hecho de mis conciertos como si salieran cualquier viernes o sábado por ahí..., no sé, es cuestión de organización y creo que soy muy afortunada por poder vivir y sentir como lo estoy haciendo».

El directo está defendiendo en directo su último trabajo discográfico hasta la fecha, «Todas las mujeres que habitan en mí», un disco que la artista no duda en aceptar como «el más visceral de mi carrera y yo misma me contradigo ahora mismo, porque echo la vista atrás y en cada uno de mis discos he sido directa y me he dejado los sentidos al cien por ciento. Quizá es un disco diferente por las licencias que me he permitido con algunas canciones y porque no es un disco pop al uso. Pero sí era el que me nacía de las entrañas y lo que necesitaba expresar sin pensar en industrias. Solo dejándome llevar por lo que sudaba»

Después del concierto de esta noche, los fans de Martín que se hayan quedado fuera pueden estar tranquilos porque se acaba de anunciar que el próximo 30 de marzo, justo un año después del inicio de la gira, la artista volverá a Sevilla para ofrecer un concierto especial sobre las tablas del Teatro de la Maestranza, del que adelanta que «puedo decir, que aún no me lo creo, que sé lo difícil que es estar en ese escenario y la magia que guarda. Será un sueño cumplido, un hito en esta gira. Muy especial y muy intenso seguro».