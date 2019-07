El gran enfado de María Patiño

Actualizado 22/07/2019 a las 19:27

«Socialité» dio un tremendo susto en directo a la presentadora del programa, María Patiño, cuando le afirmaron que tenían una noticia que contarle sobre su actual pareja. En pleno directo, Javier de Hoyos anunció que el equipo tenía una noticia de última hora que afectaba muy de cerca a la presentadora de «Socialité» y a su novio. «Mira que pensaba que eras buen tío», dijo Patiño, sin saber de qué iba la cosa y con un gesto muy serio.

«Socialité» aprovechó la incertidumbre creada tras lanzar este enigmático mensaje y se fue a publicidad. A la vuelta, María Patiño aseguró que había estado a punto de abandonar el programa, pero que no lo había hecho para seguir con su trabajo. «Estoy feliz», respondió cuando se le preguntó sobre su estado actual.

La colaboradora de «Sálvame» aseguró que se encuentra en su mejor etapa, pero su expresión reflejaba su preocupación sobre aquello que tenían que decirle sobre su «novio». «Te quiero escuchar», dijo periodista, ansiosa por conocer la noticia.

«Escucha atentamente este titular», comenzó por decir de Hoyos dejando unos segundos de silencio para aumentar la tensión en el ambiente. «Bradley Cooper tiene novia... Se ha ido a vivir con Lady Gaga», dijo el reportero ante una seria María Patiño. «La verdad que no es una buena noticia...», contestó la colaboradora de «Sálvame». Pero la periodista aseguró que no era «nada celosa». La «broma» de «Socialité» no hizo gracia a la presentadora, quien pidió que «no me volváis a hacer esto».