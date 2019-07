El desplante de Chelo García Cortés a «Sálvame»: ¿Fin de una era?

Actualizado 18/07/2019 a las 08:58

Chelo García Cortés llegó a «Sálvame» cuando el espacio de Telecinco ya era el rey absoluto en su franja horaria. Como María Patiño o Gema López, Cortés desembarcó en el plató de Mediaset tras una larga trayectoria en Antena 3 y decidió sumarse a rostros veteranos en el programa como Kiko Hernández o Lydia Lozano. La colaboradora, a pesar de ser una importante figura en la prensa rosa, reconoció hace unos meses que, durante mucho tiempo, había vivido por encima de sus posibilidades y contraído por tanto numerosas deudas económicas.

Los malos momentos económicos de Chelo García Cortés llevaron a la colaboradora a pedir dinero prestado a sus compañeros de programa, deuda que la periodista saldaría tras su participación en «Supervivientes 2019» que, además de ser su experiencia vital soñada, proporcionaría a Cortés un indudable colchón económico para solventar sus problemas.

No han gustado a Chelo, sin embargo, algunos comentarios que sus compañeros de «Sálvame» han hecho sobre su paso por la isla así como sobre su relación con Marta, su esposa. Tras regresar de la isla, además, Cortés hizo unas controvertidas declaraciones en las que aseguró que no había echado de menos a sus amigas y compañeras de plató, María Patiño y Gema López. A la discordia hay que sumar el rostro de Pepi Valladares, que afirma haber mantenido varias conversaciones con la colaboradora que dejan en mala posición a Chelo García Cortés.

En la tarde del miércoles, «Sálvame» intentó contactar en reiteradas ocasiones con Chelo García Cortés para intentar cerrar los frentes abiertos tras su estancia en la isla, pero la periodista no quiso hablar con sus compañeros. La periodista no respondió a las llamadas de sus compañeros, pero tampoco de la presentadora del espacio, Carlota Corredera, ni de David Valldeperas, director de «Sálvame».

«Ya no quiero hablar contigo»

«Te digo una cosa, Chelo, mide tus fuerzas», avisó Carlota Corredera. Valldeperas afirmó que había llamado a la trabajadora sin éxito alguno: «Le he propuesto hablar fuera de cámara. Si no me coge el teléfono, eso es desautorizar a quien ha estado dirigiéndola durante diez años. No nos podemos olvidar que estamos haciendo un programa de televisión. Ahora ya no quiero hablar contigo, y eso va a ser complicado, ya te lo digo», avisó el director de «Sálvame».

«Estamos haciendo un programa en directo del que comemos todos», recordó entonces Carlota Corredera. «He visto pocas veces en mi vida enfadado a David». «Está en todo su derecho a no querer salir en directo, pero si le llamo y le digo que vamos a hablar...», continuó Valldeperas visiblemente molesto.

Se avecina nueva tormenta en «Sálvame». Los compañeros de la colaboradora, además, han denunciado la escasa gratitud de la periodista al no querer hablar en directo en su programa. «Es un desprecio después de todo lo que te hemos apoyado», denunciaron en varios momentos.