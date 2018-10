Actualizado 02/10/2018 a las 20:42

«Gran Hermano VIP» ha entrado en una nueva semana, en la que abandonará el programa de Telecinco un tercer concursante. Tras Oriana –que se marchó de manera involuntaria en su segundo día en «GH VIP»– e Isa Pantoja, le llegará el turno a Aramís Fuster, El Koala o Miriam Saavedra, los tres nominados de la semana en el «reality» de Mediaset.

La última es una de las aspirantes que más controversias ha generado desde su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra. La modelo peruana, exnovia de Carlos Lozano, llevaba enfrentada desde antes de entrar a la residencia con Mónica Hoyos, que también fue pareja del televisivo, con el que tiene una hija en común. Tanto Miriam como Mónica participan en «GH VIP» y su tormentosa relación ha quedado clara desde el primer segundo. Hasta el punto de que los miembros de la casa se han dividido en dos bandos, en base a la particular guerra entre ambas: los que apoyan a Miriam y los que hacen lo propio con Mónica.

En el segundo grupo se encuentra Aurah Ruiz, expareja del futbolista Jesé Rodríguez y conocida en la televisión por su participación en «Mujeres y hombres y viceversa». La aspirante a llevarse el premio de «GH VIP», que próximamente deberá abandonar la casa unos días para asistir a un juicio –como también le sucede a Ángel Garó–, es una de las grandes enemigas de Miriam en la residencia de Guadalix de la Sierra. Tanto es así que han protagonizado varios desencuentros en la casa, con sonoras discusiones que, en especial últimamente, han subido mucho de tono.

Aurah, contra el físico de Miriam

En los últimos días, Aurah parece haberle cogido el gusto a criticar el físico de la modelo peruana, a la que acusa de «comerse» la comida del resto de aspirantes de «Gran Hermano VIP». «Hay que encerrarla ahí en el corral directamente. Y ordeñarla. Porque vamos, se está poniendo bonita. Comiéndose los platos de los demás, normal», espetó Aurah delante de sus compañeros, sin tener en cuenta los posibles daños psicológicos que pudiera causar a Miriam.

Los comentarios de ese estilo por parte de Aurah han sido una constante. Sin ir más lejos, ambas protagonizaron una gran discusión el domingo en la casa de Guadalix. «Te comes todo, Miriam. No sé cómo no pesas 120 kilos», cargó contra la modelo, que contraatacó mandando a la expretendienta de «Mujeres y hombres y viceversa» a «limpiar el baño». Ante ello, Aurah se enervó todavía más. «Yo limpio la caca, cariño. No como tú, que te gusta que te la limpien. Que te piensas que eres la diva divina. ¿Qué vergüenza no? ¿Cómo me mandas a limpiar el baño? ¿Que te piensas, que soy tu criada»?, le espetó.

Aurah a Miriam: “te gusta mucho comer, no se como no pesas 120 kg” “te gusta comer, que te las comes dobladas” de verdad?? Por un trozo de tarta? pero que asco zanahoria #GHVIP30Spic.twitter.com/kRyPrUDTj5 — Lu 🔱 (@ttqueenlu) 30 de septiembre de 2018

Miriam, que días atrás bautizó a Aurah como «Señora Zanahoria», entró a saco en su provocación. «No sé qué haces acá, dando vueltas. Lo primero que deberías hacer al levantarte es limpiar el baño para que todos podamos orinar bien». Como no podía ser de otro modo, Aurah respondió. «He hecho el café que tú no haces», respondió, antes de volver a atacar con dureza a Miriam. «¡Eres muy gandula! ¡Nada más que te gusta comer! ¡Te las comes dobladas!», soltó. Pese a la dureza de sus comentarios, Miriam declinó contestar.