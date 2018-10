Actualizado 02/10/2018 a las 08:37

En GH VIP las emociones están al límite. Si al comienzo del concurso tuvimos culebrón gracias a Chabelita y las llamadas de su madre, Isabel Pantoja, a «Sálvame», parece que ahora el protagonismo comienza a desviarse hacia el trío amoroso formado por Miriam Saavedra, Mónica Hoyos y el siempre polémico Carlos Lozano. Anoche el presentador, que alcanzó gran popularidad conduciendo la primera edición de «Operación Triunfo», entró en la casa de Guadalix con la intención de mejorar la relación entre los dos amores de su vida. No lo consiguió.

Primero, Carlos Lozano se vio las caras con Miriam Saavedra. Aunque se echaron varias cosas en cara, la pareja se demostró cierto cariño e incluso culminó el encuentro con un emotivo abrazo. La historia se modificó poco después. Cuando Mónica Hoyos, expareja de Carlos Lozano se topó en la casa con el padre de su hija, se encontró a un hombre del todo enfadado y que no paró de reprocharle su actitud en los últimos años. «Basta ya de meterte en mi vida y en la de mi pareja. Eres una mentirosa, has puesto cosas en mi boca que yo no he dicho, qué cínica eres», le espetó visiblemente molesto.

Antes de continuar la bronca, Mónica Hoyos quiso avisar a su expareja de que su hija podía estar viendo el programa y que, por tanto, sería conveniente modificar el tono, pero Lozano no se amilanó y continuó gritando. «Yo contigo no tengo nada. Llevas catorce años jodiéndome la vida. Estoy harto, haz tu concurso y eja de involucrarme en tu vida». Hoyos, sin embargo, no paró de avisar a su hija de que apagara la televisión. «No me hables así, respétame porque soy la madre de tu hija», insistió. Pero Lozano no quiso bajar el tono: «No has hecho nada en tu vida porque eres la madre de mi hija», recriminó a Mónica.

La expareja de Carlos Lozano ha logrado ganarse en las últimas semanas el favor de sus compañeros, que han dado de lado a Miriam Saavedra. «Qué par de sinvergüenzas», se repetía una y otra vez Mónica Hoyos en la que pasará a la historia del programa como una de las grandes peleas de GH VIP. Tras entrar en escena, Miriam Saavedra tampoco se quedó corta y no dudó en llamar a Mónica Hoyos «Satanás». «Vas a arder en el infierno», avisó.

El otro trío: Techi, Omar e Isa Pantoja

El trío amoroso no es, sin embargo, el único tema candente en la casa de GH VIP. El polémico «edredoning» entre Omar y Techi ha generado estupor entre los concursantes del realitie. «Me da pena por Isabel», afirmó Miriam Saavedra sobre la incipiente relación. «Creía que Techi apreciaba a Isa», dijo también Ángel Garó. «Es muy fuerte. Nunca había viso algo así en un 'Gran Hermano'», avisó Suso a Omar. Ya en el debate de GH VIP Chabelita se pronunció sobre la traición de su exnovio y su mejor amiga en la casa. «Me duele, pero sobre todo por Techi, no sé qué se le ha pasado por la cabeza para hacer esto», afirmó la hija de la cantante sobre el engaño.