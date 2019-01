Actualizado 13/01/2019 a las 15:10

El próximo martes se cumple una semana desde que los dieciséis concursantes de «Gran Hermano Dúo» ingresaron en el nuevo «reality» de Telecinco. Los aspirantes, que concurren por parejas o tríos sentimentales en «GH Dúo», lucharán por recoger el testigo de Miriam Saavedra, ganadora de «GH VIP» hace menos de un mes.

Uno de los aspirantes más carismáticos de «Gran Hermano Dúo» es Kiko Rivera. El cantante, hijo del malogrado torero Paquirri y de Isabel Pantoja, concursa en compañía de su mujer, Irene Rosales, y sucede en un «reality» de Telecinco a su hermana Isa Pantoja, también conocida como Chabelita y que fue la primera expulsada en «Gran Hermano VIP».

La relación entre Kiko e Isa ha copado horas y horas de tertulia en «Sálvame», «Sábado Deluxe» y demás engranajes de esa vasta maquinaria de la máquina del corazón que es Telecinco. El vínculo entre ambos parecía ahora estable, aunque se ha dinamitado en la casa de Guadalix de la Sierra. En concreto, en una conversación de Rivera con el resto de aspirantes de «GH Dúo», en la que el cantante criticaba sin tapujos a su hermana a cuenta de su relación con su abuela Ana, que cuenta 87 años.

«Lo digo aquí y en la Conchinchina. Se lo digo a ella y se lo digo a quien se lo tenga que decir. Mi abuela tiene 87 años y por desgracia, ya está malita. ¿Y tú vas a pasar por delante y no le vas a decir nada? ¿Nunca? ¡No!», espetó, en relación a Chabelita y su vínculo con la madre de Isabel Pantoja. «Y yo estoy diciendo que quiero a mi hermana. Pero lo que es rojo, es rojo, en todos los países del mundo. Ya se puede enfadar quien se enfade, que me da igual. Lo que es, es. No hay más ciego que el que no quiere ver», continuó afirmando, mientras que compañeros de convivencia como Alejandro Albalá y Antonio Tejado le daban la razón.

Tejado, incluso, tomó parte de la conversación. «Después de estas cosas, ella se va a arrepentir, seguro. Cuando pasen cosas malas. Y se le va a quedar en la conciencia», aseguró el colaborador de «Sálvame» y parte de «GH Dúo». «Por supuesto, pero a veces es tarde. Y no es porque no se le haya dicho, porque yo se lo he dicho», coincidió Rivera. «Y yo doy fe», agregó por su parte Albalá, que fue pareja de Chabelita en el pasado.

«Yo se lo he dicho, que después se va a arrepentir y se va a sentir mal. ¡Pero nada! Entonces claro, a mí me duele», sentenció Rivera, visiblemente molesto. Más allá de ello, el concursante envió hace unos días un mensaje a la audiencia que ha sido compartido en sus redes sociales, y en el que se acuerda de toda su familia a excepción de Chabelita y del hijo de esta, Albertito. Hace unos meses, Rivera entró en directo en «Sálvame» para tranquilizar a su madre, en aquella ocasión en la que Isabel Pantoja llamó al programa de Telecinco para hablar sobre Chabelita mientras esta estaba en «GH VIP». «Allí al menos no estará por las calles de noche», aseguró Pantoja acerca de su hija.