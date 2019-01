Sofía Suescun y Raquel protagonizan la primera gran bronca de «GH Dúo»: «¡No me gustas!»

Actualizado 10/01/2019 a las 21:13

Apenas llevan 48 horas en la casa de Guadalix de la Sierra, pero la tensión entre varios concursantes de «Gran Hermano Dúo» es ya más que evidente. Si este miércoles «GH Dúo: Última hora» recordaba el tenso reencuentro que protagonizaron en la casa Kiko Rivera y Alejandro Albalá, este jueves se ha producido la primera gran bronca de la convivencia entre Sofía Suescun y Raquel Lozano.

Ambas compartieron casa hace más de tres años, en «Gran Hermano 16». Una edición en la que resultó ganadora Sofía y en la que Raquel quedó en undécima posición, pero en la que las rencillas entre ambas estuvieron presentes desde los primeros compases del concurso, presentado entonces por Mercedes Milá. En aquel programa, ambas tuvieron un escarceo con Suso Álvarez, ahora finalista de «GH VIP». En esta ocasión, con Jorge Javier Vázquez al frente de «GH Dúo», ambas se han vuelto a encontrar y las chispas no han tardado en encenderse.

Todo surgió a raíz de un encontronazo entre ambas, después de que Sofía descubriese a Raquel y a su expareja, el italiano Fede Rebecchi, hablando acerca de ella. «No me sale decirte cosas bonitas ni escucharte», le espetó Sofía, que prendió la mecha. Fede trató de poner paz. «Oye chicas, aclararlo... que si no va a ser todos los días lo mismo», intentó mediar. Raquel, no obstante, hizo oídos sordos a su propuesta. «Yo no tengo nada que aclarar», respondió Raquel, antes de que Sofía volviese a la carga con fuerza. «Por convivencia vale, si te tengo que pasar un pan te lo pasaré. Pero no me hables como “ami”. No me gustas y no me vas a gustar nunca. No trates de convencerme», espetó, con furia. «¡No me grites!», respondió Raquel. «Tú a mí tampoco me gustas. No me has respetado», agregó ante las cámaras del Canal 24 Horas de «GH Dúo».

La discusión entra ambas, no obstante, no rebajó el tono. «Esta mañana me has llamado falsa porque te hablaba de vez en cuando. No pienses que es por falsedad, simplemente es por convivencia», le dijo Raquel. «¡No, si tú no me has hablado! ¡Simplemente estás siempre como buscándome con la mirada! Es lo de siempre. Tampoco te pienses que estaba hablando de ti, que vas dándotelas de guay. Es que no me gustas. No trates de convencerme. No he venido aquí a ser amiga tuya», contestó Sofía.

Las dos continuaron con sus reproches mientras el resto de concursantes presenciaban la bronca. «¡Déjame en paz!», terminó diciendo Sofía. Fede, por su parte, continuaba intentando mediar. «No os gustáis entre vosotras, y ya está». La discusión continuó durante varios minutos más, sin que ninguna de las dos diese su brazo a torcer en «GH Dúo».