Actualizado 12/01/2019 a las 14:59

No ha pasado ni siquiera una semana desde que arrancó «Gran Hermano Dúo», el nuevo «reality» por parejas (y tríos) de Telecinco. Con Jorge Javier Vázquez una vez más al frente, los enfrentamientos entre los concursantes no han tardado en aflorar desde el inicio, aunque hay una aspirante que parece estar en el vértice de casi todas las controversias en «GH Dúo»: Sofía Suescun.

La navarra, ganadora de «Gran Hermano 16» y de la pasada edición de «Supervivientes», es una de las participantes que más está revolucionando la casa de «GH Dúo». En apenas unos días, se ha visto envuelta en una confrontación entre su expareja, Alejandro Albalá y Kiko Rivera; se ha enfrentado a Raquel Lozano; y ha protagonizado un rifirrafe con Ylenia Padilla, otra de las concursantes más polémicas de la edición.

Ambas chocaron en las primeras horas de vida en común, aunque arreglaron sus diferencias tiempo después. En medio de la calma, Sofía se enteró, en la gala del jueves de «Gran Hermano Dúo», de que Ylenia había estado hablando mal de ella durante la convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra. «Pensaba que podía fiarme de ella, pero ya veo que no. Me ha venido de amiga, me ha estado buscando, incluso fuera de aquí y ahora habla mal de mí. Es una falsa», le dijo sorprendida a JJ, en presencia de Alejandro Albalá en «GH Dúo». La joven también afirmó que Ylenia, incluso, le propuso pasar la Nochevieja juntas.

No obstante, la actitud que Sofía describió por parte de Ylenia hacia su persona, podría no ser como la relató el jueves en «GH Dúo». Así lo confirmó este viernes Belén Esteban en «Sálvame», donde echó más leña al fuego al conflicto entre ambas. «Fue Sofía quien contactó con Ylenia cuando se enteró de que entraba en “GH Dúo”. Y es Sofía quien invitó a Ylenia a pasar la Nochevieja con ella, y no al revés. Eso lo he visto yo», expresó la televisiva, que incluso se enzarzó con Rafa Mora por defender a Ylenia.

Esteban, ganadora en 2015 de la tercera edición de «Gran Hermano VIP», es uno de los rostros con más peso en el extenso universo del corazón de Telecinco. Además, es amiga personal de Ylenia, y la encargada de defenderla en esta entrega de «GH Dúo». Su relación con Sofía, por su parte, no es tan buena. Hace algunos meses, ambas se enfrentaron en un debate de «GH VIP» después de que la joven llamase «rastrera» a Esteban. Tras una fuerte discusión, Sofía terminó llorando en plató.