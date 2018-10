El «denigrante» comentario de Gonzalo Miró a una presentadora en pleno directo

Actualizado 10/10/2018 a las 09:55

El nombre de Gonzalo Miró ha vuelto a ponerse de actualidad a cuenta de las que, posiblemente, son sus declaraciones más polémicas. Miró intervenía el pasado lunes en un debate en «La prórroga de El Golazo», que emite Gol Televisión, junto a los periodistas Jaime Rodríguez, David Sánchez y Nira Juanco.

Uno de los temas a tratar era la carrera del portero alemán Loris Karius, conocido por sus errores durante la final de Champions que disputaron Real Madrid y Liverpool y que terminó con la victoria para el conjunto madrileño. Los tertulianos se preguntaban qué debía hacer el guardameta alemán para evitar cometer este tipo de fallos. Al respecto, Gonzalo Miró no dudó en dirigirse a la moderadora del debate, Nira Juanco, para afirmar que «creo que necesita Karius es unas horitas contigo para que se le quite la tontería». La periodista no duda en seguir el juego a Miró y responde en tono cómico, afirmando que podría desplazarse a Turquía (país en el que juega Karius) para «darle un poquito de cariño».

Miró, lejos de poner fin a la molesta conversación, responde a Nira Juanco: «Llévate unos guantes». Es entonces cuando Juanco, visiblemente molesta, responde a Miró: «Iba a contestarte una cosa, pero mejor me callo».

Han sido muchos los usuarios que han reprobado en Twitter la actitud del comentarista, que ha sido tildado de «gañán» y «machirulo» en la red de microblogging:

Denigrante. El enchufado de Gonzalo Miró como comentarista deportivo a la presentadora: "Lo que necesita el portero Karius es unas horitas contigo para que se le quite la tontería"pic.twitter.com/tTkx1H0OgV — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 8 de octubre de 2018

Tiene razón Gonzalo Miró, hay muchas cosas de este programa que la gente no entendemos, empezando por el porqué con conversaciones de este nivel tiene la audiencia suficiente para mantenerse en antena. pic.twitter.com/hcQMJT9j7Q — Álvaro Salarich (@Asalarik) 5 de octubre de 2018