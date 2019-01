Actualizado 11/01/2019 a las 09:54

Si esta semana las redes sociales recuperaban un polémico vídeo con los inapropiados comentarios del chef Gordom Ramsay a Sofía Vergara durante una entrevista en el show de Jay Leno, hoy es el turno de poner de relieve la comentada actitud de Javier Gurruchaga con una reportera de Telemadrid. El artista y la Orquesta Mondragón concedieron una entrevista al canal autonómico con motivo de su próximo disco, «¡Noticia Bomba!» que resultó ciertamente incómoda para la comunicadora.

Déborah Fernández, la reportera de Telemadrid encargada de la pieza informativa, comenzó a interpelar a Gurruchaga aunque este, en lugar de contestar a sus preguntas, no dudó en abrazarla y bromear con su nombre. «Déborah, Déborah, devórame otra vez», decía el cantante a la joven. «¡Estoy con Brigitte Bardot!», exclamó. Tras las preguntas, Gurruchaga aseguró a la reportera que le dedicaría una canción si acudía a su show: «Te dedicaré una balada de amor. Será una actuación maravillosa, ella estará en el palco», dijo. El artista también besó a la joven en la cara al tiempo que aseguraba que Telemadrid «es un canal como Dios manda. Déborah, I love you. Kiss me. I love you», repitió.