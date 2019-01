Los inapropiados comentarios de Gordon Ramsay a Sofía Vergara que han incendiado las redes sociales

Actualizado 10/01/2019 a las 21:13

Internet guarda un sinfín de vídeos e imágenes que, a priori, pueden parecer inofensivos. Sin embargo, con el paso de los años pueden interpretarse de otra manera. Si no que se lo digan al chef Gordon Ramsay, quien ha generado una gran indignación en redes sociales por unas palabras que le dedicó a la actriz colombiana Sofía Vergara durante un programa «The Tonight show with Jay Leno» en 2010.

Casi una década después, el vídeo se ha hecho viral. En él, vemos a Vergara pidiendo perdón por haber gritado tanto: «¿Os he asustado?», les preguntó la actriz. «No suelo gritar así en la vida real. Era todo actuación». «¿Solo (gritas así) en la habitación?», contestó rápidamente Ramsay mientras le tocaba el brazo a la actriz. En ese momento, la colombiana prefería no contestar y es Leno quien interrumpió esta conversación con un «nunca lo sabrás».

Pero no fue el único comentario desafortunado que el chef le hizo esa noche a Sofía Vergara. Instantes después, Leno compartía con la audiencia unas fotografías que la actriz había proporcionado al programa de su entonces reciente viaje a Italia y Grecia. Tras ver una imagen de la colombiana en bikini, aparece esta comiendo un enorme trozo de pizza. «Parece que la estás disfrutando. ¿Te cabe todo eso en la boca?», respondió Ramsay. «¿No sabes lo que es el cuchillo y el tenedor? (...) Simplemente prefieres coger un pedazo y metértelo en la boca», añadía ante una incómoda Sofía Vergara.

Además de los comentarios con doble connotación, Ramsay también la ofendió burlándose de los orígenes de la actriz y a su cultura. Vergara llevó un dulce de leche traído desde Colombia a la entrevista. Tras probarlo, el chef lo tachó de «dulce de mierda» y a continuación simuló escupirlo detrás del sillón.

La incomodidad de la colombiana es tan visible en el vídeo que se puede ver cómo al finalizar la entrevista la intérprete acaba esquinada en el otro lado del sillón, alejada del chef. Incluso esta llega a darle un manotazo en el brazo al ver que Ramsay le está tocando la pierna: «Sin tocar».

«Este tipo no respeta», llegó a decir Vergara en español. Comentarios similares a este son los que los usuarios de las redes sociales han publicado tras ver de nuevo la entrevista. Las críticas no solo se han centrado en los comentarios y la actuación de Ramsay, también han señalado la pasividad de Leno al no intervenir y evitar así que esta situación se produjese.