Un comensal estadounidense intenta ligar con Lidia, la camarera de «First Dates»

Actualizado 27/08/2019 a las 22:12

Tras la edición especial Flower Power de este lunes, «First Dates» volvió a la normalidad para ayudar a encontrar el amor a una de las últimas remesas de solteros de agosto. Uno de los primeros en llegar fue Juan Antonio, un malagueño de 59 que trabaja en un campo de golf. «Soy una persona muy divertida, que creo que es algo importante», contó en su presentación.

Sobre su estilo en el amor, dijo que le gustaba «ir despacito, pero la primera impresión cuenta, está claro, aunque no todo es el físico». Habría que ver si esos requisitos los cumplía Sonia, una feriante sevillana de 53 años que dijo ser «muy familiar. Yo tengo cuatro hijos y los he criado a todos para ser autónomos. También les he enseñado que el amor es muy importante».

La conversación en la mesa fue muy animada desde el principio, pese a que empezaron jugando a algo peligroso. «Adivina cuántos años tengo», le retó Sonia. El malagueño acertó a la primera: «53, y estás muy bien para esa edad». A ella le agradó su simpatía y ambos disfrutaron durante la cena. Todo fue sobre ruedas hasta que salió a colación el tema de los hijos y ella le dijo que tenía cuatro. «Veo complicado que yo tenga una relación con una mujer con cuatro hijos», reconoció él. A ella lo que no le gustó es que lo veía «muy delicado, y a mí me gustan los hombres más varoniles». Aunque se cayeron muy bien, el resultado fue el esperado y quedaron en seguir su relación como amigos.

Algo más adelante apareció Benjamin, un joven estadounidense de 26 años que llegó a España hace un año y vive en Barcelona. «Vine para montar una start up que no funcionó, y luego una empresa me ofreció trabajo», explicó. En este tiempo en España ha aprendido a la perfección el idioma y también ha conocido los encantos de la mujer española.

Benjamin estaba hablando en la barra con Lidia, la camarera de «First Dates», cuando de pronto le soltó sin venir a cuento «¿y tú estás soltera desde hace poco, no?». Lidia, impactada con su atrevimiento, le cortó de inmediato diciéndole que iba a buscar a la cita de Benjamin.

Esa cita era Ana María, una joven mallorquina de 21 años que estudia economía. La primera impresión, sin ser mala, tampoco fue nada del otro mundo: «No me ha parecido feo, pero tampoco superguapo». En la mesa todo funcionó muy bien y ambos pasaron un rato agradable durante la cena y se rieron mucho juntos.