Matías y Lidia, camareros de «First Dates», rompen su relación

Actualizado 20/06/2019 a las 11:49

Una de las parejas que más tiempo han durado en «First Dates» ha roto. No se trata de dos comensales unidos por el programa de Cuatro, sino de una formada por dos trabajadores del formato. Matías Roure y Lidia Torrent, camareros de «First Dates», han roto su relación.

Todo comenzó en septiembre de 2016, cuando una fotografía en una fiesta en la que se les veía muy acaramelados hizo saltar las alarmas. Poco tiempo después, más imágenes confirmaron el romance. Desde entonces la pareja encandiló a los espectadores. Incluso, en «First Dates» se les podía ver llenos de celos cuando algún comensal se atrevía a intentar cortejar a alguno de los camareros.

Sin embargo, parece que la relación entre Matías y Lidia ha llegado a su fin, tal y como ha confirmado el propio camarero en su cuenta de Instagram. «Nuestra historia fue bonita Lidia. Gracias. Se feliz», escribía el propio camarero en la descripción de una fotografía de unos versos. Por ello, todo apunta a que la separación ha sido amistosa.

La propia Lidia Torrent confirmó en su día la relación en una entrevista, cuando aseguró que entre los dos no hubo un flechazo como suele suceder en «First Dates»: «No fue un amor a primera vista. Igual pudimos gustarnos físicamente pero no fue eso de "me acaba de pasar algo que ya sé que es para siempre". Fue todo muy progresivo», afirmó la camarera de «First Dates».

De hecho, al igual que sus comienzos, que fueron pausados, parece que el final también ha sido dilatado en el tiempo. Desde comienzos de año dejaron de compartir instantáneas juntos. Antes habían mostrado su amor al mundo y habían compartido sus viajes románticos con sus seguidores. Además, los textos que acompañaban a sus publicaciones evidenciaban que no estaban pasando por un buen momento.

«La hipocresía en el amor aparece cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a cuidar», decía Lidia Torrent en un mensaje, mientras que Matías hacía lo suyo con un «te quema el ego, no el desamor».

Una de las personas que se ha querido pronunciar también al respecto sobre la ruptura ha sido Cristina Zapata, una de las gemelas compañeras de barra en «First Dates» de la expareja. «Solo espero que elijáis el camino que elijáis, seáis felices. Os quiero a los dos», rezaba en uno de los comentarios de la publicación de Matías Roure.