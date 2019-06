La velada más emotiva de «First Dates»: «Tendría mil citas contigo»

Actualizado 04/06/2019 a las 09:36

En muchas ocasiones, «First Dates» nos deja a todos con la boca abierta a consecuencia de sus comensales. La mayoría de veces, no suele ser para bien. Sin embargo, lo que sucedió en la velada del pasado lunes fue digno de recordar. Para muchos, incluso, se trataría de la cita más romántica que ha tenido lugar dentro del programa, y ha conseguido emocionar a más de un espectador.

María y Manolo son una pareja de enamorados cordobeses con Síndrome de Down. Pero, a pesar de su veteranía amorosa, nunca habían podido disfrutar de una cita romántica al uso. Por ello, María decidió que podrían hacerlo en público, y gracias a «First Dates» ha sido posible.

María fue la primera en entrar al local, saludando inmediatamente a un Carlos Sobera exultante. «En el amor soy muy afortunada porque he encontrado a la persona perfecta. He venido para seguir conociéndolo un poquito más y le he preparado esta sorpresa. No sabe nada», le comentó al presentador la enamorada comensal.

Al poco llegó Manolo, cargado con su saxofón. Sabía que había sido invitado a cenar a «First Dates», pero no se podía imaginar que María sería su comensal. Una vez juntos, Sobera les explicó el porqué, siendo pareja, habían accedido a que acudieran al restaurante de citas rápidas. «Como no habéis tenido nunca una cena romántica, no hay mejor lugar que este para tenerla».

«Qué feliz me haces, ladrón»

Lo cierto es que, desde el momento en el que se sentaron a la mesa, las miradas y comentarios sentimentales llegaban directos, incluso, a los corazones de los espectadores, que no podían evitar emocionarse ante lo puro del amor que estaban contemplando en pantalla. Desde una distancia prudente, las madres de ambos, contemplaban el devenir de la cita, que iba viento en popa.

Plato tras plato, los piropos no cesaban de cruzarse de una punta a otra de la mesa. «Tendría mil citas contigo», de dijeron durante la cena. Incluso, Manolo llegó a declararle su amor a María de rodillas, algo que hizo que los comensales también presentes empezaran a aplaudir inmediatamente. De hecho, y a modo de colofón, la enamorada quiso dedicarle una canción de amor a su pareja, y espetó un «qué feliz me haces, ladrón», a modo de gran final.

Las redes sociales, como no podía ser de otra manera, se volcaron por completo con María y Manolo, en unos mensajes en los que se aplaudían los sentimientos puros que tenían los comensales y la naturalidad que mostraron a pesar de encontrarse ante las cámaras.

María y Manolo acaban de protagonizar una de las cosas más bonitas que he visto en televisión en años

MA-RA-VI-LLA

Enhorabuena a @firstdates_tv#FirstDates910 — Pablo Gómez ن (@pablogh_) 3 de junio de 2019

Que moniiiii que le dice que se limpie que eso se ve en la tele. Me Los como por favor!!!! #FirstDates910pic.twitter.com/kGnBvMgoQp — Neftis (@trasto2411) 3 de junio de 2019

Que linda María!!! "Eres muy importante para mí y quiero despertar a tu lado..." #FirstDates910pic.twitter.com/s8m94jZf5m — Xeska (@XeskaBel) 3 de junio de 2019