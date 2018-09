Actualizado 12/09/2018 a las 23:46

Decidida a deshacerse de uno de sus grandes complejos –la papada, Carmen Borrego se ha enfrentado nuevamente a sus miedos y ha entrado en quirófano para, a golpe de bisturí, renovar su imagen por completo. Dos semanas después de su intervención de cirugía estética, que ha incluido un lifting de cuello y un retoque de cejas y párpados, la hija menor de María Teresa mostró su metaformosis en «Las Campos: cambio radical», especial del docushow conducido por Carlota Corredera que Telecinco ofreció este miércoles. Pero lo que no esperábamos es que el protagonista se lo robaría su hermana Terelu, quien también descubrió su nueva apariencia tras un cambio de imagen radical.

Con Carmen, María Teresa y Terelu como «invitadas estelares» y Mila Ximénez, Belén Esteban, Mario Vaquerizo, Mayte Valdelomar, Paloma Ramón, Paloma Zorrilla y el doctor Javier de Benito como contertulios, se analizaron los «cambios radicales» de las dos hermanas Campos. Empezaron por Terelu, quien apareció con el pelo corto y una piel radiante. Tanto que hasta Belén Esteban se emocionó al ver a su compañera. La inesperada noticia de la aparición del segundo cáncer ha desaconsejado que Terelu pase por quirófano para someterse a intervenciones estéticas. Sin embargo, la mayor de las hermanas Campos ha encontrado en el último momento una alternativa a la cirugía para cambiar su imagen radicalmente y sentirse a gusto consigo misma.

«El hecho de que en estos momentos, que ha pasado lo que ha pasado y lo que todavía queda por pasar, que hayas tenido el ánimo y el sentido del humor de decir "me voy a hacer un cambio" es increíble», le dijo emocionaba María Teresa Campos. «Es bueno escuchar a tus compañeros, a los que te quieren y a los que no. Con esto te das cuenta de que el pelo es superficial en la vida, y eso lo sabemos quienes los hemos perdido por una enfermedad y luego lo hemos recuperado. Lo que quería con este cambio es transmitir que el que la vida te ponga a prueba, hay vida. Se puede estar guapa y se pueden tener ilusiones y hay que pelear por ellas», contestó Terelu.

Cuello y barbilla

Después de sopesar las distintas opciones estéticas, Carmen Borrego se decantó por mejorar su rostro con una lipoescultura y liposucción de cuello y barbilla para reducir su papada y una cirugía de párpados y cejas para rejuvenecer su mirada. El experto cirujano plástico Javier de Benito es el gran artífice de su cambio radical y quien ha llevado a cabo la compleja intervención de cirugía estética en una clínica madrileña. Tras salir de quirófano, la hermana de Terelu ha tenido que utilizar una faja facial postoperatoria durante varios días. Además, Carmen ha completado el proceso de mejora de su imagen facial acudiendo a una clínica dental, donde se ha sometido a un tratamiento de implante de coronas en la arcada del maxilar superior, que le permitirá lucir una nueva sonrisa.

Para la menor de las hijas de María Teresa, someterse a la intervención quirúrgica ha supuesto «superar un miedo muy importante». «Estoy contenta, pero no lo he pasado bien. Creo que el resultado será muy bueno y a medida que vaya pasando el tiempo estaré más contenta», declaró Carmen Borrego. Asegura también que «lo más duro han sido las 24 horas antes del quirófano. El día antes de la operación estuve dudando cada minuto entre hacérmela o no».

Alaba la labor de su cirujano en los siguientes términos: «A Javier de Benito le daría un 14. No solo es un médico estupendo, sino una persona que te da cariño y que está pendiente de ti en todo momento. Creo que tendré a Javier como amigo para el resto de mi vida». Por otra parte, destacó el apoyo incondicional de su familia: «Mi marido Juan Carlos ha estado siempre a mi lado, Terelu me ha cuidado y mi madre ha sido la que más me ha apoyado».

María Teresa Campos reveló que «siempre que alguien entra en un quirófano tienes miedo y hasta los cirujanos comprenden que sea así, aunque no tenga por qué pasar nada. Y si la que entra es tu hija, todavía más». Respecto a la nueva imagen que lucirá su hija Carmen cree que «se gustará más a sí misma. El cambio hay que hacerlo porque uno lo quiera y no porque lo quieran los demás». Además, le ha aconsejado que «haga todo lo que le diga el médico tras la operación para no estropear nada».

Al ver a su hermana operarse por primera vez en su vida, Terelu estaba «contenta y con muchísimo miedo». «Carmen es más sensible de lo que parece y cuando la vi ir a quirófano con esa carita, me descompuse. Hubiera preferido haber estado yo en esa camilla», declaró. Lo que más le ha impresionado de su hermana ha sido «la valentía con la que llegó y la tranquilidad de que estaba en muy buenas manos».