Actualizado 04/09/2018 a las 23:02

Telecinco está aprovechando el verano para ofrecer las nuevas entregas de «Las Campos». Tras los resultados cosechados en diciembre, aprovecharon para dividir en dos entregas los capítulos que grabaron alrededor del mundo. Tras haber vivido las navidades en Nueva York y descubrir las maravillas de Miami, ahora a la familia Campos les toca volver a coger el avión para seguir recorriendo mundo. En el primer episodio de este verano se fueron a Argentina, la semana siguiente Chile y hace siete días se quedaron en España, donde visitaron un quirófano para preparar una operación de cirugía estética.

Según datos de Kantar Media, los dos últimos capítulos de «Las Campos» en Argentina y Chile cayeron a sus peores datos históricos con un 10,8% y 1.175.000 espectadores y un 10,5% y 1.311.000 espectadores. La familia Campos aparecerá esta semana por penúltima vez en su programa de Telecinco, pero no están dispuestas a irse por la puerta pequeña y sin llamar la atención.

Luego fueron a ver al médico para prepararse para su operación estética y se sometieron a una dieta détox que les ayudase a afrontar su paso por el quirófano. El fin de fiesta de «Las Campos» consistirá en enfrentarse al bisturí: para decir adiós a la papada en el caso de Carmen y a los flotadores traseros en el de Terelu. En el adelanto que emitió Mediaset pudimos ver a Carmen andando por el pasillo de un hospital vendada como una momia de la mano de su marido José Carlos Bernal.

En el plató de «Sálvame» Terelu ya ha comentado la operación de su hermana y, aunque dijo que estaba nerviosa, «todo ha salido bien y ahora tiene que estar en casa sin moverse y sin hablar, eso es lo que peor lleva». Borrego no fue una paciente con una actitud fácil, y su hermana comentó que «el doctor nos dijo que en treinta años nunca había visto nada igual. Seis personas no podían con ella». Además, contó Terelu que «cuando salió de la operación y aún estaba dormida, el médico le quitó el frío y ya se le veía el cuello. Ahora tiene hematomas, son lógicos y naturales, pero creo que ella se va a gustar».

Aunque lo prevista era que este martes pudiésemos ver al fin el nuevo rostro de Carmen, Telecinco ha decidido exprimir un poco más esta gallina de los huevos de oro y emitir solamente una avance de lo que veremos la próxima semana. Y esta vez tuvimos que conformarnos, por segunda semana consecutiva, con la previa y las impresiones de madre y hermana. «He vivido su operación intentando que estuviese tranquila», contó María Teresa Campos, «ella estaba muy angustiada y muy nerviosa, le tenía miedo a la anestesia, miedo a que saliese mal...».

El cirujano presumió de su obra: «La he dejado mejor que cuando tenía 20 años». También habló de las complicaciones de la intervención, que no fueron médicas sino que tenían que ver con el indomable carácter de la operada, que montó un pollo en el quirófano digno de recordar. «Se descontroló todo un poco, casi nos pegó a los médicos...Estuvimos así un rato hasta que le dimos tranquilizantes y subió a la habitación, donde no paraba de decir "me he portado mal, ¿a quién he pegado?"».

Carmen le dijo a las cámaras del programa que todavía no se había visto al espejo «para evitar un trauma viéndome hinchada...Pero como me vea bien, en poco tiempo me hago la liposucción, que esto es solo empezar...». Ya tienen programa en Telecinco para el próximo verano.