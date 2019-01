Actualizado 17/01/2019 a las 13:55

«¡Boom!» volvió este miércoles a las tardes de Antena 3 y lo hizo con «Los Lobos», el genuino grupo formado por Erundino, Manu, Valentín y Alberto, volviendo a sentar cátedra. Los icónicos concursantes superaron una tarde más a sus rivales y completaron su 388ª tarde en antena en el concurso que presenta Juanra Bonet.

No obstante, no lo tuvieron fácil. En frente tuvieron a «Los Chatos», un grupo de cuatro amigos de Huesca que pusieron difíciles las cosas a «Los Lobos». Pero pese a que plantaron cara, no lograron superar a Valentín, Manu, Erundino y Alberto, que acumulan ya casi dos millones de euros en «¡Boom!». «Qué bien lo habéis hecho. Habéis sido unos concursantes intuitivos y divertidos. Ha sido un placer teneros», reconoció Bonet a «Los Chatos», que abandonaron el plató ovacionados.

«Los Lobos», así las cosas, volvieron a plantarse en la ronda final, aunque lo hicieron sin Erundino, eliminado en la primera fase del concurso. Por tanto, los otros tres «lobos» se lanzaron a por el bote, que supera los 3,5 millones de euros... pero volvieron a no tener fortuna.

En esta ocasión, se quedaron a tres preguntas de hacerse con el premio final de «¡Boom!», aunque lo más llamativo llegó con uno de sus aciertos. En primera instancia, Bonet les preguntó, en la undécima de las quince preguntas, por la actriz española que interpretó a una villana en la película «Wonder Woman». Ninguno de ellos sabía la respuesta y pasaron.

Instantes después, con tiempo para pensar, tampoco lograban esclarecer sus dudas. Y entonces, Manu, experto en cine, se la jugó. «Voy a tirar una actriz española, que ha hecho muchas pelis internacionales. A ver... ¿Elena Anaya?», respondió. Entre tanto, él y Alberto se taparon la nariz y cerraron los ojos, dando por hecho que su contestación no sería la correcta. Aunque para su sorpresa, sí que lo fue. La cara de fascinación de Manu lo decía todo, aunque «Los Lobos» no pudieron aprovechar la inercia y no acertaron ninguna de las otras tres preguntas.