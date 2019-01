Actualizado 08/01/2019 a las 21:30

«¡Boom!» regresó este martes una tarde más a Antena 3 y lo hizo con «Los Lobos» haciendo frente a su 381º programa consecutivo. El grupo formado por Valentín, Erundino, Manu y Alberto, sustituto desde hace solo unas semanas de José Pinto, que dejó el programa por motivos personales, se ha convertido en estos años una auténtica leyenda del programa de Atresmedia.

Y es que «Los Lobos» han iniciado este 2019 igual que terminaron el pasado año: ganando y asombrando a la audiencia con sus conocimientos e inteligencia. Este martes, se enfrentaron a «As Raposas», un grupo de jóvenes aspirantes gallegas que, aunque plantaron cara, no consiguieron derrotar al grupo más longevo de «¡Boom!».

Llevan ya 1.937.700 euros acumulados, aunque «Los Lobos» vencieron a sus rivales el martes y aumentaron esa cantidad. Un hito que lograron, en gran parte, gracias al talento de Erundino Alonso. El concursante, ingeniero de montes y natural de Guadalajara, deleitó a la audiencia con una actuación en la prueba «Ronda clasificatoria» que fue para enmarcar.

Una ronda en la que Erundino hizo un pleno absoluto de aciertos. Comenzó respondiendo él, aunque no dejó de hacerlo en los dos minutos y diez segundos que duró la prueba para su equipo. Erundino no falló, por lo que no pasó el testigo y sumó nada menos que 23 respuestas acertadas de manera consecutiva.

Gracias a su destreza, el grupo se granjeó 5800 puntos y accedió a la ronda final. «¡Tu primer pleno!», le jalearon sus compañeros, entre los vítores y aplausos del público. «¡Fichadlo para “Los Lobos”!», les dijo a modo de broma el presentador Juanra Bonet. «A ver ahora qué hacemos... ¡si no hay nada que hacer ya!», aseguró por su parte Antía, miembro de «As Raposas», que debían afrontar la prueba a continuación.

Sin embargo, «Los Lobos» no pudieron prolongar su inercia y se volvieron a quedar muy cerca de hacerse con el bote total del programa, que roza ya los 3.500.000 euros. No lograron acertar dos preguntas, por lo que este miércoles volverán a intentar conseguir el premio en «¡Boom!».