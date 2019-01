Actualizado 09/01/2019 a las 21:29

Casi 400 tardes llevan «Los Lobos» en «¡Boom!», el programa que Antena 3 emite de lunes a viernes en su horario vespertino. Un tiempo en el que Erundino, Valentín, Manu y ahora Alberto (sustituto de José Pinto, que abandonó el programa hace algunas semanas) han hecho historia en el espacio de Atresmedia, llegando a acumular cerca de dos millones de euros de premio y accediendo incluso al Libro Guiness de los Récords.

Con todo el tiempo que «Los Lobos» llevan en la pequeña pantalla, es imposible que no surjan, en ocasiones, pequeñas rencillas entre ellos. Este martes, en el segundo programa de la semana, el grupo formado por Manu, Erundino, Valentín y Alberto derrotó a «As Raposas», un grupo formado por cuatro jóvenes gallegas que no lograron superar a «Los Lobos». En gran parte, fue gracias a Erundino, que acertó 23 preguntas consecutivas en la prueba «Ronda clasificatoria» para meter a su equipo en la final.

En la última fase, «Los Lobos» volvieron a intentar llevarse el bote del concurso, aunque se quedaron a dos aciertos de hacerlo. En primera instancia, no obstante, fallaron una pregunta más. Con Alberto eliminado en la ronda previa, Juanra Bonet, el presentador, les preguntó por los dos océanos que bañan el Cabo de Hornos. «Índico y Atlántico», respondió Manu, portavoz del grupo, alentado por Erundino. La respuesta fue errónea y Manu se extrañó. «¿Índico?», le preguntó a Erundino, visiblemente contrariado. «Pacífico, Pacífico...», contestó este.

Instantes después, pudieron volver a responder la pregunta. Al contestar, Manu lo hizo con unos aspavientos en las manos que no gustaron nada a los espectadores de «¡Boom!», más molestos aún cuando Manu se llevó las manos a la cabeza para reprender a Erundino, en un gesto que parecía decirle que pensase.

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales se cargaron de comentarios contra Manu. Decenas de televidentes no daban crédito al gesto del lobo, más todavía cuando Erundino acababa de hacer un «pleno» al acertar 23 preguntas de manera consecutiva. «Manu, eres un listo. Menudo gesto has tenido con el fallo de Erundino», escribió una usuaria. «Manu creo que tiene atravesado a Erundino. Le pone cada cara...», publicó otro. «Haberlo dicho tú, listillo insufrible», escribió uno más. «¿A alguien le extraña que José se haya ido?», preguntó otro.

@A3Boom Manu, eres un listo... menudo gesto has tenido con el fallo de Erundino — Lola Vazquez Moro (@lvazquezmoro) 8 de enero de 2019

Bueno, en general siempre pone cada cara.. 😒 #A3Boom — Nachete (@Nachetpres) 8 de enero de 2019

que acaba de hacer un pleno, que se haya confundido en lo del Cabo de Hornos, pues haberlo dicho tú, listillo insufrible. — Coñote Enmascarado (@hartita_estoy) 8 de enero de 2019

A alguien le extraña q Jose se haya ido??? #A3Boom — Valerio.Ceara (@CearaValerio) 8 de enero de 2019

A alguien le extraña q Jose se haya ido??? #A3Boom — Valerio.Ceara (@CearaValerio) 8 de enero de 2019

Que se lleven los Lobos el bote y así dejamos de ver al sobrado de Manu por favor... #A3Boom — María (@maria_ah93) 8 de enero de 2019

Manu cada vez más insoportable con sus compañeros, estoy convencida que Jose terminó hasta el higo de aguantarlo y se fue #A3Boom — MosquitaMuerta (@aMosquitaMuerta) 8 de enero de 2019

Yo no sé cómo aguantan los compañeros a Manu... Que tú también estás ahí para contestar chico y no para poner caras! #A3Boom — Eduardo Maestro (@edu_maestro) 8 de enero de 2019

Qué gestos más feos tiene Manu, mal mal #A3Boom — Lorena Díaz (@loredf98) 8 de enero de 2019

En su perfil oficial de Twitter, el propio concursante ha marcado como «me gusta» el mensaje de una usuaria que, con educación, castigaba sus palabras. «Manu, siento decirte que ayer no me gustó el gesto que le hiciste a Erundino porque dijo Indico y Atlántico, después de hacerse un pleno. No se lo merecía porque se podía rectificar. Te saco una tarjeta amarilla», le dijo la citada «tuitera», en tono más condescendiente.