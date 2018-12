Bertín Osborne: «España es el país con más políticos idiotas por metro cuadrado»

Actualizado 07/12/2018 a las 11:51

Con motivo de la presentación de su último disco, «Yo debí enamorarme de tu madre», Bertín Osborne ha concedido este viernes una entrevista al diario «Las Provincias» en la que, además de respasar su sólida trayectoria en el panorama musical, el artista aborda sin tapujos varios temas de la actualidad política y social. Entre otras cosas, el solista asegura que España «es el país con más políticos idiotas por metro cuadrado», una afirmación de la que Osborne solo salva a Albert Rivera y a Pablo Casado, del que dice «es joven, acaba de empezar y tiene que apretar fuerte».

El cantante, que no se corta a la hora de expresar su opinión sobre los líderes de cualquier partido, ya se pronunció esta semana sobre los resultados electorales en Andalucía, de las que opinó que «significan que la gente está hasta las pelotas. Quieren un poquito de aire fresco, que cambien las cosas. La gente estaba muerta.Veremos a ver en qué queda todo ahora con los pactos, pero es evidente que la gente allí está hasta las narices», criticó Osborne.

Políticamente incorrecto, Bertín Osborne aclaró a Pablo Motos que no le importa ser criticado por sus opiniones. El artista, además, no dudó en pronunciarse sobre las críticas recibidas por el título de su último disco. «Tontos hay en todos lados», afirmó tajante.

Tampoco se cortó el veterano artista a la hora de condenar el polémico sketch de Dani Mateo en el que se limpiaba la cara con una bandera de España. «Yo he hecho muchas gilipolleces en mi vida. Él ha hecho una gilipollez y ahora tiene que pagar por haberla hecho», resaltó al tiempo que afirmó que «precisamente por es gilipollez», el cómico televisivo va a quedar marcado y «será toda la vida el que se sonó los mocos con la bandera». Además, Osborne no dudó en añadir que hay que pensarse las cosas «un poquito antes». «Tú puedes hacer bromas con lo que sea, pero no te puedes meter en el plano de los sentimientos. Igual que no puedes entrar a escupir en una iglesia porque le jorobas los sentimientos a mucha gente, tampoco puedes hacer eso con la bandera porque hay mucha gente a la que eso le afecta y no te lo va a perdonar nunca», reflexionó.