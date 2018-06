Andrés Gil borró 13.000 tuits de su cuenta justo antes de ser propuesto para presidir RTVE

Actualizado 29/06/2018 a las 14:56

Andrés Gil Gil, el candidato a presidir RTVE a propuesta de PSOE y Podemos, borró de su cuenta de Twitter más de 13.000 mensajes hace siete días. Gil, jefe de Política en «eldiario.es», hizo desaparecer de su perfil casi todos los tuits en previsión de este posible nombramiento. Su cuenta pasó en 24 horas de albergar 14.073 mensajes a tan solo 188.

En estos tiempos que corren, en los que los mensajes antiguos en Twitter se convierten en arma para hacer oposición, el periodista ha optado por blanquear su imagen en dicha red social y prácticamente empezar de cero pese a llevar en Twitter más de 10 años.

Herramientas como SocialBlade permiten conocer el historial en Twitter -SocialBlade

Es el signo de los tiempos. Hoy en día existen numerosas herramientas para rastrear el pasado de casi cualquier persona. Sin ir más lejos, en el actual Gobierno han padecido a los sabuesos de internet Màxim Huerta y el propio Pedro Sánchez. A menudo, mensajes anteriores a ocupar cargos de responsabilidad, salen a flote con una intencionalidad humorística o crítica.

Los tuits «canallas» de Pedro Sánchez (incitando a «ser malos») o las críticas a Hacienda de Màxim Huerta son algunos de los más socorridos. Nada se escapa al ojo crítico de internet y, quizá por eso, Andrés Gil prefirió empezar prácticamente de cero en la red del pajarito a la vista del puesto para el que ha sido nominado.

Se desconoce el contenido exacto de los 13.885 mensajes eliminados por Andrés Gil, pero parece evidente que no ha discriminado mucho. Hace unos días, el ex ministro de Cultura Màxim Huerta decidió borrar su cuenta para no seguir expuesto al sanedrín de Twitter, donde sus mensajes antiguos se habían convertido en una munición perfecta para chistes y críticas profesionales.