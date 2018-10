Actualizado 04/10/2018 a las 18:30

La gala 2 de «OT 2018» del pasado miércoles dejó más de una anécdota; sin embargo, dentro de la Academia ya están pensando en lo que ocurrirá en menos de una semana. Los concursantes de «Operación Triunfo» tendrán que volver a enfrentarse a la valoración del jurado, que decidirá quiénes cruzan la pasarela y quiénes se tendrán que someter a la valoración del jurado.

El primer cantante que ha sido expulsado de la Academia fue Alfonso, pese a que fue aplaudido por su interpretación del éxito de John Legend «All of me», que versionó en español. En la próxima gala son Dave y África los que se enfrentarán a la difícil situación de estar nominado. Pero antes de interpretar las canciones con las que lucharán por permanecer en «Operación Triunfo», interpretarán junto a sus compañeros «Viva la vida», de Coldplay.

Los dos nominados serán los que más miradas acaparen. Dave tendrá que defender «Rock and Roll bumerang», de Miguel Ríos, para demostrar que no tiene que irse. África, por su parte, hará lo mismo con «God is a woman», de Ariadna Grande. El resto de los temas quedan así:

Carlos y María: «Contigo», de El canto del loco

Famous y Noelia: «What a fool believes», de The Doobie Bros

Miki y Joan: «Friday I'm in love», de The Cure

Sabela y Marilia: «Cómo quieres que te quiera», de Rosario

Marta y Alba Reche: «Just give me a reason», de Pink y Nate Ruess

Natalia y Damion: «Lo siento», de Javier Beret

Julia: «Born this way», de Lady Gaga

El próximo miércoles veremos en la gala 3 de «OT 2018» quién de los dos nominados debe de abandonar el concurso, y quiénes son el nuevo favorito y los dos nuevos nominados. Para evitar estar en la palestra, deberán de trabajar durante toda esta semana con los temas, que se someterán al examen de los profesores este sábado y el lunes en los dos pases de micros previstos.