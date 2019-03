Todo lo que llega a Netflix en abril: más de cien estrenos entre series, películas y documentales

Actualizado 29/03/2019 a las 01:12

El extenso catálogo de Netflix se amplía (aún más) en abril de 2019. La plataforma de Reed Hastings tiene previstos más de cien estrenos entre series, películas y documentales entre los que se encuentran esperados regresos, como la segunda temporada de «Las escalofriantes aventuras de Sabrina»; «La cita perfecta», la nueva película de Noah Centineo en la que interpreta a un estudiante de instituto crea una aplicación de citas para pagarse la universidad; o «¿A quién te llevarías a una isla desierta?», el filme de Jota Linares que pondrá a sus cuatro protagonistas (entre ellos María Pedraza y Jaiem Lorente) en una aprieto. Llegan también a la plataforma filmes consagrados como «La red social», «La novia cadáver» o las cinco primeras temporadas de «Peppa Pig».

A continuación, desgranamos el listado de estrenos de series, películas y documentales que Netflix tiene previsto a partir del próximo 1 de abril:

«Ultraman»

Los alienígenas vuelven a amenazar la Tierra y el joven Shinjiro debe ponerse el traje metálico para convertirse en Ultraman, como hizo su padre antes que él.

5 abril

«Nuestro Planeta»

Del creador de «Planeta Tierra», esta serie lleva a los espectadores a un viaje inaudito por los hábitats naturales más preciados del planeta.

«Las escalofriantes aventuras de Sabrina: Temporada 2»

En este nuevo y escalofriante capítulo, Sabrina se sumerge aún más en el mundo siniestro y temerario de la brujería adolescente.

«El Imperio romano: Calígula, el emperador demente»

Calígula, el que una vez fuera amado por las tropas y por el pueblo, conmociona a Roma gobernando con una cruel depravación y un libertinaje que lo hacen despreciable.

«Tienda de unicornios»

Después de ser expulsada de Bellas Artes y de conseguir un trabajo aburrido, una pintora con mucha imaginación cumple su sueño de toda la vida: adoptar a un unicornio.

12 abril

«¿A quién te llevarías a una isla desierta?»

Marcos, Marta, Celeste y Eze han creado su propio universo en un destartalado piso compartido de la capital. Pero ya ni son universitarios, ni soñadores, ni adolescentes. «¿A quién te llevarías a una isla desierta?» es la historia del día en que abandonan ese piso y tienen que enfrentarse a la realidad.

Jota Linares estrena su segundo largometraje -NETFLIX

«La cita perfecta»

¿Buscas novio? Para pagarse la universidad, un estudiante de instituto crea una aplicación de citas y se ofrece como sustituto de novios. Con Noah Centineo.

«Special»

Después de un accidente de tráfico, un hombre gay con parálisis cerebral leve decide reinventarse para llevar la vida que siempre ha querido.

«El pequeño Bheem»

La ilimitada curiosidad de un pequeño y su increíble fuerza hacen que viva un montón de aventuras y travesuras en su pequeño pueblo de la India.

15 abril

«El secreto de Nick: Parte 1»

La vida de una familia se pone patas arriba cuando una joven estafadora muy espabilada se presenta en su casa y dice ser una pariente lejana.

16 abril

«Supermonstruos: Amistad sin fin»

La primera noche de primavera, los supermonstruos y sus familias se dedican a comer y divertirse en el parque. ¡Y además conocerán a sus adorables mascotas monstruo!

19 abril

«Alguien especial»

Tras una inesperada ruptura sentimental, una periodista musical se dispone a empezar de cero. Y a vivir una aventura inolvidable con sus mejores amigas.

«Rilakkuma and Kaoru»

La vida de Kaoru es rutinaria, pero tiene la suerte de vivir con Rilakkuma, un oso de peluche perezoso con mucho encanto.

20 abril

«Grass is greener»

Inspiró al jazz y al hip-hop, y provocó una guerra contra la droga llena de injusticias raciales. Expertos indagan sobre la compleja relación entre EE UU y la marihuana.

22 abril

«Pinky Malinky: Temporada 2»

Pinky Malinky ve el lado bueno de todas las cosas, incluso haber nacido como un perrito caliente. Esta salchicha y sus mejores amigos disfrutan a tope de la vida.

26 abril

«Hakan, el protector: Temporada 2»

Él era un residente más de la Estambul actual hasta que descubrió sus vínculos con una orden secreta ancestral. Y su misión es salvar a la ciudad de un enemigo inmortal.

«ReMastered: La encrucijada del diablo»

Robert Johnson es uno de los grandes guitarristas de la historia del blues. Ya antes de su prematura muerte, los fans se preguntaban si tenía un pacto con el diablo.

30 abril

«Ingress: The Animation»

Tras el descubrimiento científico de una misteriosa sustancia que puede alterar la mente humana, dos facciones libran una encarnizada batalla para hacerse con ese poder.

«Baki: Parte 2»

El presidiario y cazarrecompensas Biscuit Oliva debe ir a Tokio para detener a los reclusos fugados y evitar que sigan desatando el caos.

Hasta aquí la producción original, pero hay más. A continuación, enumeramos todos los títulos no originales de Netflix que llegan a la plataforma en abril de 2019:

Exposados

Con derecho a roce

Psycho-Pass (Temporada 1-2)

Psycho-Pass. La película

Disturbia

Peppa Pig (Temporada 1-5)

Colegas en el bosque

¿Cuándo llegamos?

La novia cadáver

La huérfana

Heidi Bienvenida a Casa (Temporada 1)

La telenovela errante

That Winter, the Wind Blows

Nacido en Gaza

Nacido en Siria

La guerra contra las mujeres

Bitter Daisies

JingleKids

L Storm

Monstrum

The Witch: Part 1 - The Subversion

The Negotiation

Operación Mar Rojo

Love O2O

Slamma Jamma

La red social

Hank Williams, una voz a la deriva

Juego de manos

The Lovers

El amor tiene dos caras

Novitiate

La decisión de Sophie

One Strange Rock (Temporada 1)

Magnolia

Pokémon the Series (Temporada 2)

Naruto (Temporada 1-8)

InuYasha (Temporada 1-2)

The Spy Who Fell to Earth

I Am Maris

Mi mejor amigo

Wind of Change

March Comes in Like a Lion (Temporada 2)

Resurrection: Ertugrul (Temporada 4)

Fate/Zero (Temporada 1-2)

Diet Fiction

Detroit

Guilty Crown (Temporada 1)

Alien Warfare

Los tres reyes malos

Dos polis en apuros

Un golpe con estilo

Locos de amor 2

Krishna Balaram (Temporada 1)

Super Bheem (Temporada 1)

Chhota Bheem (Temporada 1)

Doc McStuffins (Temporada 3)

Liv and Maddie (Temporada 3)

Black is Beltza

Tiffany Haddish: She Ready! From the Hood To Hollywood!

La cura del bienestar

¡Ave, César!

Sheikh Jackson

Kick-Ass 2. Con un par

Chloë Grace Moretz es una de las protagonistas de «Kick-Ass 2: Con un par» -NETFLIX

Ocean's Twelve

Generation Iron 3

American Gangster

El circo de los extraños

A por todas: Vamos a triunfar

Balto, la leyenda del perro esquimal

Destino oculto

American Pie: El reencuentro

American Pie: Fraternidad Beta

De Film van Dylan Haegens

Bienvenidos al fin del mundo

Una cuestión de tiempo

Hulk

Y de repente tú

Cuckoo (Temporada 5)

SKY Castle (Temporada 1)