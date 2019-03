Kevin Costner: «De las víctimas de Bonnie y Clyde no se ha hecho ninguna película»

Actualizado 27/03/2019 a las 01:50

A los 64 años, Kevin Costner sigue en forma, irradia esa aura en extinción que atesoraban las estrellas clásicas y se nota que no ha superado la coquetería, no solo por el teñido californiano. El actor presentó en Madrid «Emboscada final», algo así como el envés de «Bonnie and Clyde» (Arthur Penn, 1967). La película narra la historia desde el lado de quienes cazaron a los célebres delincuentes y se podrá ver en Netflix a partir del viernes. Escribe John Fusco y dirige John Lee Hancock, guionista de uno de los mejores trabajos de Costner, «Un mundo perfecto». El otro ex ranger que participa en la misión es Woody Harrelson.

Kevin Costner es cercano con los periodistas y entra con facilidad en combate dialéctico y hasta físico, sin perder nunca el tono afable. El actor también presume de tener sus propias «inseguridades» y recuerda demasiado bien que en otros tiempos nadie le pedía fotos y autógrafos. De repente, se pone emotivo, con ayuda del intenso azul de sus ojos, y evoca un encuentro con una aficionada con la que vivió «uno de esos momentos que pasan dos o tres veces en la vida» y que «no cambiaría por nada del mundo». Como el tiempo escasea, emplaza al final de la conversación para narrar la anécdota. Cumplirá su palabra.

Costner no ha estado nunca retirado, pero encuentra coincidencias con su personaje. «A veces sientes que eres la persona adecuada para un trabajo. Me dieron el guión hace diez años y no lo quise hacer. Luego sentí que podría, aunque yo no soy como Frank Hamer. No quería retratarlo como un frío criminal, aunque mató a más gente que Bonnie y Clyde. Estaba en el lado bueno de la ley, pero era un asesino y un cazador de hombres».

En el clásico que protagonizaron Warren Beatty y Faye Dunaway, de hecho, Hamer es el villano, pero en la cinta de Netflix, Bonnie y Clyde son despojados de toda sombra de atractivo. El espectador apenas ve a esos dos delincuentes canijos y despiadados, en una «decisión consciente». «Al funeral de Bonnie», recuerda el actor, fueron 20.000 personas, muchas fascinadas, pero eran asesinos y destruyeron vidas, de las que no se ha hecho ninguna película».

«Con la tecnología actual, la persecución habría durado una hora», añade, «pero en 1934 costó cuatro años, en los que no cesó la violencia». Hamer los buscó durante 104 días antes de tenderles la «emboscada final». No obstante, Costner no condena la cinta de 1967. «Daba a los delincuentes un glamour inmerecido y eso estaba mal, pero era una gran película».

«Tampoco creo que se hiciera esta cinta para enmendar la anterior», opina el intérprete, aunque sí restituyen la memoria de Hamer. «Aniquilaron la reputación del personaje, algo con lo que su familia ha vivido los últimos cincuenta años. Nuestra misión solo fue contar quiénes fueron esos hombres, viejos y fuera de forma, que sin embargo lograron su objetivo».

Para meterse en el papel de «cazador», el intérprete se fue al bosque durante largos periodos de tiempo, como hizo el propio agente. «No estuve 30 días como él, pero supe lo que era de verdad la tranquilidad. Lo entendí contemplando la naturaleza. Los pájaros comían literalmente de su mano. Era un cazador natural. Era bueno en eso. Yo no me veo como un asesino, pero soy una persona muy paciente. Lo he sido con mis películas. Me ha llevado tiempo hacer cosas».

Trabajar con Netflix, para pantallas más pequeñas, no ha sido muy distinto, asegura: «Yo busco guiones, una historia. Mi carrera se fundamenta en los textos, no solo en mi encanto natural». En el caso de esta película, aplaude la decisión de la compañía:«Nunca se habría rodado para el cine. Me alegra que se haya hecho. El debate sirve para la temporada de premios, pero en un par de años habrá acabado.

Más duro para las actrices

Kevin Costner aprovecha para negar algunas ideas extendidas, como que los críticos odian su película «Waterworld». «No es verdad, es una película muy querida», afirma con énfasis, antes de aceptar describirse a sí mismo como actor: «Solo espero ser siempre mejor que dos años antes. Es muy importante para mí seguir creciendo. Por lo demás, mi trabajo es contar la historia. Si tengo que engordar, lo hago. Puedo parecer 15 años más joven o más viejo».

El veterano actor también admite que para las mujeres «es mucho más difícil». «Hay unas pocas actrices, miles, que han logrado largas carreras, pero es mucho más duro y tienen menos papeles». Para remediarlo un poco, desvela que va a dirigir su cuarta película, un wéstern en el que habrá más mujeres que hombres.