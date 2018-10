Los programas de televisión más rompedores (e increíbles) de 2018

Actualizado 19/10/2018 a las 02:26

Después de una semana de reuniones y presentaciones, los expositores del Palais des Festivals de Cannes se apagan mientras directivos de cadenas y plataformas de todo el mundo hacen las maletas. Ayer acabó el Mipcom 2018, el mayor mercado internacional de compraventa de formatos. Famosos como Ben Stiller, Richard Gere y Álvaro Morte tuvieron que hacer hueco a los nuevos ídolos, creadores de series como Eric Newman («Narcos») y Álex Pina («La casa de papel»). Pero este encuentro internacional no solo sirve para encontrar joyas escondidas, sino también para descubrir las últimas tendencias de un sector que evoluciona al ritmo del parpadeo de los espectadores.

No ficción

La consultora The Wit presentó un año más su lista Fresh TV con los programas más novedosos del mundo. Entre ellos está el español «Me cambio de apellido» (Cuatro), en el que dos familias opuestas cambian sus vidas; «Casi ex», (Boomerang y Atresmedia), una terapia de choque para parejas al borde de la ruptura; y los espacios de citas «Making love» (Phileas), donde seis solteros buscan el amor tras un primer encuentro sexual, y «Forever or never» (Mediapro y Phileas), en el que los aspirantes podrán ver a sus pretendientes con la edad de sus padres y abuelos gracias a la tecnología.

También revive la fiebre por el baile, a veces futurista. «Dance as one» da a los jueces una especie de VAR y «Dance revolution» graba con cámaras de 360 grados. En «Dance as one» el reto es moverse absolutamente sincronizados y en «In dance to the music» no hay ni música. «Flirty dancing» mezcla el baile con las citas. Tampoco faltan los concursos musicales. «Secret audition» da una oportunidad a los cantantes más tímidos con audiciones sorpresa.

Más siniestro es «Voices from the grave», en el que enfermos terminales mandan mensajes que sus allegados verán en forma de holograma tras su muerte. En «Born famous», los famosos muestran a sus hijos sus humildes orígenes. Los más extravagantes son «Travel with a goat» y «Evil monkeys». En el primero, un famoso viaja con una cabra u otro animal y debe decidir si se lo come o no al final. En el segundo, tres famosos realizan varios desafíos en una isla «gobernada» por monos.

Series

The Wit señala que el 22% de los dramas producidos en todo el mundo están basados en hechos reales, como «Project blue book» y «Harassment». En su selección, la lista destaca las españolas «Vivir sin permiso» (Telecinco), con José Coronado; «La víctima número 8» (ETB y Telemadrid), sobre las consecuencias de un atentado yihadista; y la juvenil «Más de cien mentiras» (Flooxer). La versión holandesa de «Sé quién eres» también ha recibido su reconocimiento.

La consultora también se rinde al éxito de la británica «Bodyguard», que cuenta la historia de un militar que trata de proteger a la ministra de Interior. Otros éxitos mundiales son «The manifest», de Robert Zemeckis, «Escape from mafia» (RAI), «The cry», «Bitter lands» y «Strangers».