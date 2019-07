Orange is the new black Todos los detalles de la temporada final de «Orange is the new black» La última tanda de episodios de la serie estará disponible en Movistar+ a partir del próximo 27 de julio

Un grupo de presas de la ficción «Orange is the new black» - Movistar+ Play Series

Madrid Actualizado 26/07/2019 a las 19:52

[¡Alerta! ¡Este tecto contiene «spoilers» acerca de temporadas anteriores de «Orange is the new black»!] Se estrena la temporada final de «Orange is the new black», siete años después del inicio de la serie. A partir del 27 de julio, los seguidores de la serie sobre las reclusas más famosas de la televisión empezarán a decirlas adiós. Para el estreno se ha fijado una maratón de los capítulos en «Movistar Seriemanía», en el díal 12, a partir de las 11.30h., unido a su estreno en EE.UU. El destino de las presas de Litchfield vuelve a estar dividido. Tras cumplir su tiempo en prisión, Piper (Taylor Schilling) y Sophia (Laverne Cox) tratan de adaptarse a la realidad de la vida fuera de la cárcel. Otras no tuvieron tanta suerte: Taystee (Tasha Jefferson) sigue cumpliendo cadena perpetua tras ser condenada injustamente al final de la temporada anterior, Blanca (Laura Gómez) ha sido enviada a un centro de deportación, Morello (Yael Stone) se ponía de parto y debe lidiar con sus primeras semanas de maternidad, mientras que Gloria (Selenis Leyva) y el equipo de la cocina deben asumir nuevos cambios. Este drama cómico, adaptación del libro homónimo superventas de Piper Kerman (Piper Chapman en la serie), es uno de los estrenos de ficción más esperados del verano. Esta nueva entrega sigue contando con el reparto femenino más numeroso de la televisión, encabezado por Taylor Schilling, nominada varios años a los Globos de Oro por su trabajo en la serie. Completan el reparto las habituales Uzo Aduba (Suzanne «Ojos Locos»), ganadora de un premio Emmy a mejor actriz de reparto, Kate Mulgrew (Galina «Red» Reznikov), Danielle Brooks («Taystee»), Natasha Lyonne (Nicky Nichols), Taryn Manning («Pennsatucky»), Laverne Cox (Sophia Bursett), Yael Stone (Lorna Morello), Jackie Cruz («Flaca»), Adrienne C. Moore (Cindy), Dascha Polanco (Dayanara Diaz), Lea DeLaria («Big Boo»), Constance Shulman (Yoga Jones), Kimiko Glenn (Brook Soso) y Nick Sandow (Joe Caputo). La temporada 6 La ficción tomó un cambio radical en la trama, desencadenado por el motín de las presas de Litchfield. Esto las llevó a un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad en el que habían nuevos guardias y otras presas, en un entorno muy distinto al que estaban acostumbradas. En este centro dividen a las presas por clases y se ven obligadas a enfrentarse entre ellas, tan solo por el color de sus uniformes. Las presas con diferentes uniformes en la sexta temporada de «Orange is the new black» Curiosidades de la serie Esta serie creada por Jenji Kohan («Weeds») sostiene un delgado hilo entre la comedia y el drama. En este una mujer de clase media es condenada por un delito de drogas, diez años después de que ocurrieran los hechos. Así empieza la historia de una mujer que no encaja con el perfil de delincuente y lucha por seguir en pie entre rejas, con los peligros que atañe, la pérdida de dignidad y las complicadas relaciones con los que la rodean. Todas las temporadas están íntegramente en Movistar+ y está llena de curiosidades como que el personaje de George Méndez, más conocido como «Pornostacho», está basado en una historia real. Douglas Kerk trabajaba como seguridad en la cárcel de mujeres y lo arrestaron por traficar con heroína y otras sustancias en la cárcel que trabajaba. Otro de los puntos que llama la atención esta serie es su impactante cabecera. Un video de entrada a cada capítulo formado por fotografías muy crudas de los rostros de las verdaderas reclusas que acompañaron a Piper Kerman –la verdadera– en su periplo por la cárcel. Esta serie no tendría tanto realismo sin las escenas de exteriores, que son rodadas en un centro psiquiátrico del extrarradio de Nueva York. En ellas, veremos a las presas haciendo de las suyas. Sin duda uno de los personajes que ha adquirid mayor protagonismo a través de los años es «Ojos Locos», interpretada por Uzo Aduba. Este perosonaje iba a aparecer en pocos episodios, pero a los guionistas les gustó tanto que lo mantuvieron en la trama. La actriz Uzo Aduba dando vida a «Ojos Locos» en la serie «Orange is the new black»



